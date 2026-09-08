🚨 MULHER DE 48 ANOS MORRE APÓS EXPLOSÃO DE CHURRASQUEIRA

Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, moradora de Assis Chateaubriand, morreu após sofrer graves queimaduras em um acidente envolvendo o uso de álcool para acender uma churrasqueira.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (6), em uma chácara localizada na saída de Assis Chateaubriand para Palotina. Segundo informações, Juliana e outras pessoas estavam acendendo uma churrasqueira utilizando álcool quando, no momento em que o fogo foi ateado, ocorreu uma explosão.

Juliana sofreu graves queimaduras e foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Após o falecimento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo para os procedimentos de necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.

Uma triste coincidência tornou a despedida ainda mais dolorosa: Juliana faria aniversário nesta segunda-feira (7).

Familiares prestaram homenagens nas redes sociais e lamentaram profundamente a perda. A família destacou a saudade e a dor pela partida trágica e precoce de Juliana.

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