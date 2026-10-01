Agenda dos presidenciáveis: veja os principais compromissos e declarações desta quarta-feira

A quarta-feira (30) foi marcada por uma intensa movimentação dos candidatos à presidência, que percorreram diferentes regiões do país em busca de apoio eleitoral.

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30) incluiu uma série de atividades de campanha, como caminhadas, carreatas, panfletagens e encontros com apoiadores. Além disso, diversos candidatos participaram de entrevistas em rádios e podcasts para apresentar suas propostas.

Os eventos ocorreram em diversos estados, refletindo estratégias variadas de mobilização popular e diálogo com o eleitorado. Algumas campanhas focaram em visitas a locais de trabalho, enquanto outras priorizaram o debate público em plataformas digitais e veículos de comunicação.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o dia também foi marcado por mudanças no cenário eleitoral, incluindo o anúncio da desistência de um dos concorrentes que estava na disputa pelo cargo máximo do Executivo.

Destaques das propostas e mobilizações

O candidato Ronaldo Caiado realizou carreatas em Goiás, Valparaíso de Goiás e Luziânia. Durante suas falas, defendeu o avanço da Inteligência Artificial com base em código aberto, argumentando que o Brasil precisa liderar o desenvolvimento tecnológico e não apenas consumir plataformas estrangeiras.

Já o candidato Augusto Cury participou de uma sabatina em São Paulo, onde enfatizou a necessidade de reduzir gastos públicos. Segundo Cury, uma gestão fiscal responsável permitiria que a taxa Selic caísse para uma faixa entre 7% e 8%, o que geraria uma economia de R$ 100 bilhões anuais no pagamento da dívida federal.

Posicionamentos sobre economia e direitos trabalhistas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista a um pool de podcasts e manifestou-se contrariamente aos fundos partidário e eleitoral. O candidato afirmou que pretende acabar com essas fontes de financiamento, citando a ocorrência de promiscuidade no uso desses recursos.

No campo dos direitos trabalhistas, o candidato Hertz Dias, em ato realizado em Belém, defendeu explicitamente o fim da escala 6×1. Sua proposta visa garantir a redução da jornada de trabalho sem que ocorra qualquer corte nos salários ou na retirada de direitos dos trabalhadores.

Movimentações de outros candidatos

Outros nomes também cumpriram agendas específicas. Samara Martins realizou panfletagem em Belo Horizonte, enquanto Edmilson Costa circulou pelo Distrito Federal. Renan Santos manteve encontros com apoiadores no Rio de Janeiro, e Rui Costa Pimenta participou de um ato em Pernambuco.

Por outro lado, candidatos como Romeu Zema e Flávio Bolsonaro não tiveram compromissos públicos de campanha registrados nesta data. O candidato Leonardo Avalanche, após não divulgar agenda, anunciou formalmente o encerramento de sua candidatura.

Perguntas Frequentes

1. Quem desistiu da candidatura nesta quarta-feira?

O candidato Leonardo Avalanche, do PRTB, anunciou no fim do dia que não disputará mais a eleição presidencial.

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3. O que Lula disse sobre o fundo eleitoral?

Lula declarou ser taxativamente contra os fundos partidário e eleitoral, afirmando que pretende acabar com eles caso seja eleito.

4. Qual a posição de Hertz Dias sobre a jornada de trabalho?

Ele defende o fim da escala 6×1 sem redução de salários e a diminuição da jornada para permitir mais tempo de lazer e estudos.

5. Por que Lula cancelou o comício em Juiz de Fora?

O evento foi cancelado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na quarta-feira.