Homem é esfaqueado após discussão com namorado no Centro de Curitiba e deixa testemunhas em choque

Um homem de 37 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (30), após se envolver em uma discussão com o namorado na região central de Curitiba.

O caso, que mobilizou equipes de socorro, ocorreu na Rua Marechal Deodoro, um dos pontos mais movimentados da capital paranaense. A vítima sofreu ferimentos causados por uma arma branca nas costas.

Conforme informações divulgadas pelo portal Banda B, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Evangélico. O suspeito da agressão conseguiu fugir logo após o ocorrido e ainda não foi localizado pelas autoridades policiais.

Detalhes do atendimento e o estado da vítima

Segundo o aspirante Satto, do 33º Batalhão de Polícia Militar, a vítima estava em estado de choque no momento em que os socorristas chegaram ao local. Devido à gravidade, o foco inicial foi a estabilização e o transporte hospitalar.

A polícia informou que a vítima tentou mencionar o nome do companheiro durante o atendimento, mas não conseguiu completar a informação devido ao abalo emocional. As autoridades agora realizam diligências para identificar o autor do crime.

Testemunha tentou prestar socorro imediato

Dario Zeferino, uma testemunha que passava pelo local, relatou ter ouvido um grito e encontrado o homem caído e ensanguentado. O morador decidiu agir e tentou estancar o sangramento antes da chegada da equipe do SAMU.

“Fui em casa, deixei as compras e peguei uma luva para tentar estancar o sangue”, afirmou a testemunha. Segundo relatos colhidos na região, tanto a vítima Quando o suspeito viviam em situação de rua.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o esfaqueamento? O crime aconteceu na Rua Marechal Deodoro, localizada no Centro de Curitiba.

Qual o estado de saúde da vítima? O homem de 37 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Evangélico após sofrer um ferimento nas costas.

Quem é o suspeito do crime? Segundo as autoridades, o suspeito é o namorado da vítima, que fugiu logo após a discussão.

Como a polícia está tratando o caso? A Polícia Militar está realizando diligências para identificar o autor, que foi visto fugindo em direção à mesma rua onde o crime aconteceu.

Qual foi a motivação do ataque? A vítima relatou aos policiais que o ferimento ocorreu após um desentendimento com seu companheiro, mas detalhes sobre a causa da briga não foram esclarecidos.