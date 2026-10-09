Agente do ICE atira em homem no Bronx com criança de 5 anos no carro

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Um agente do US Immigration and Customs Enforcement (ICE) atirou em um homem dentro de um carro no Bronx, em Nova York, enquanto o filho de cinco anos da vítima estava sentado no banco traseiro, informou a BBC.
O Departamento de Segurança Interna (DHS), que administra o ICE, confirmou que um agente disparou sua arma ao tentar prender um “criminal illegal alien”. A vítima foi identificada pela reportagem como o homem de 28 anos Oscar Belgal; autoridades disseram que ele estava vivo e foi levado a um hospital local.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que o agente atirou “multiple rounds” contra o veículo com uma criança dentro e descreveu o episódio como uma “unconscionable and incredibly serious situation”. A BBC informou que entrou em contato com o DHS a respeito das declarações do prefeito.
A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse ter falado com o President Donald Trump sobre o caso e declarou ter manifestado "outrage on behalf of New Yorkers". Hochul também pediu que eventuais Images de câmeras corporais sobre o disparo sejam divulgadas para "estabelecer os fatos e chegar à verdade". A reportagem acrescenta que Trump ainda não se manifestou publicamente.
Em comunicado citado pela BBC, o DHS afirmou que Belgal é natural da Republic Dominican e tem "a prior criminal conviction for grand larceny, and multiple prior arrests for assault, robbery, possession of drugs, and weapons possession". O departamento disse ainda que Belgal foi preso pela polícia de Nova York em dezembro de 2023 e liberado "a few days later".
O DHS também afirmou que Belgal estaria associado ao grupo Trinitarios, descrito pelo Departamento de Justiça dos EUA como um grupo criminoso transnacional.
O prefeito Mamdani escreveu que pediria ao President o fim das ações de fiscalização do ICE na cidade. Essas declarações e detalhes sobre o caso constam da reportagem publicada pela BBC em 9 de outubro de 2026.