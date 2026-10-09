Nobel da Paz 2026: Jurista Navi Pillay é premiada por trajetória histórica em defesa dos direitos humanos e combate ao genocídio

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O anúncio foi feito nesta sexta-feira (9) pelo Comitê Nobel norueguês, que ressaltou a importância da atuação de Navi Pillay em um cenário global marcado pelo aumento de conflitos armados e ataques políticos contra instituições jurídicas internacionais.
A escolha da jurista reflete a preocupação do comitê com a necessidade de responsabilizar criminosos de guerra e garantir que as vítimas de abusos tenham acesso à justiça, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
Nascida na África do Sul durante o regime do apartheid, Navi Pillay superou barreiras significativas ao se tornar uma das primeiras mulheres de ascendência indiana a exercer a advocacia em seu país, onde defendeu ativistas que lutavam contra a segregação racial.
Sua carreira internacional é marcada por posições de alto impacto. Entre 2008 e 2014, ela atuou como alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, consolidando sua reputação como uma voz firme na proteção de populações vulneráveis ao redor do mundo.
Como juíza no Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, a jurista foi peça-chave para o estabelecimento de marcos jurídicos fundamentais, incluindo o reconhecimento da violação sexual como um ato de genocídio e crime de guerra.
Mais recentemente, Navi Pillay liderou uma comissão da ONU que investigou violações de direitos humanos em Israel e nos territórios palestinos. O grupo chegou a acusar o governo israelense de cometer genocídio na Faixa de Gaza, mantendo sua postura crítica e técnica.
O presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jorgen Watne Frydnes, afirmou que a capacidade de resolver conflitos sem recorrer à violência depende diretamente do Estado de Direito. O prêmio deste ano sucede a distinção concedida à líder oposicionista venezuelana María Corina Machado em 2025.
Ao todo, o comitê avaliou 287 candidatos para a edição de 2026 do Nobel da Paz, sendo que cerca de um quarto das indicações eram voltadas a organizações internacionais. A premiação de Pillay reforça o papel do sistema jurídico internacional como pilar essencial para a estabilidade global.
Quem é Navi Pillay? Ela é uma jurista sul-africana de 85 anos, ex-alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos e ex-presidente do Tribunal Penal Internacional para o Ruanda.
Por que ela recebeu o Nobel da Paz 2026? O Comitê Nobel reconheceu seus esforços contínuos na promoção da paz, do direito internacional e na responsabilização de criminosos de guerra.
Qual foi a contribuição de Pillay no Tribunal de Ruanda?
Qual é a posição de Navi Pillay sobre o conflito em Gaza? Como líder de uma comissão da ONU, ela coordenou investigações que acusaram Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza.
Quantos candidatos concorreram ao prêmio este ano? O Comitê norueguês recebeu nomeações para 287 candidatos, sendo que um quarto desse total era composto por organizações.