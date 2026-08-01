Albariño não é tudo igual: conheça 5 vinhos incríveis de quatro países que você precisa provar ainda hoje

A uva Albariño conquista paladares ao redor do mundo com sua elegância, acidez vibrante e um perfil aromático que varia conforme o terroir de origem

A Albariño, reconhecida como uma das uvas brancas mais prestigiadas da península ibérica, é famosa por gerar rótulos de extrema qualidade, frescor e elegância. Embora sua fama tenha nascido na Espanha, a casta atravessou fronteiras e encontrou solos férteis em diversas partes do globo.

Entender a diversidade desta uva é fundamental para quem aprecia bons vinhos. Seja vinda da Espanha, Portugal, Brasil ou Uruguai, a Albariño oferece experiências sensoriais distintas, que vão desde vinhos jovens e refrescantes até exemplares complexos e estruturados.

Conforme informações reunidas sobre o universo dos vinhos, preparamos um roteiro com cinco rótulos imperdíveis que destacam a versatilidade dessa uva icônica para você celebrar o Dia da Albariño, comemorado em 1º de agosto.

O perfil aromático e a versatilidade na taça

No nariz, a Albariño costuma exibir notas de frutas cítricas, como limão e toranja, além de toques de pêssego e damasco. Essas características são frequentemente acompanhadas por nuances florais e um toque mineral que confere sofisticação à bebida.

Em boca, a acidez vibrante é a marca registrada, garantindo vinhos refrescantes e ideais para acompanhar frutos do mar, peixes grelhados e culinária japonesa. O uso de barricas de carvalho, em alguns casos, eleva o vinho, adicionando notas de baunilha e especiarias.

Seleção de rótulos que você precisa conhecer

Para quem busca uma experiência autêntica, a escolha do rótulo faz toda a diferença. O primeiro destaque é um branco intenso com notas de banana, maçã e carambola, finalizado com um toque de mel e avelã, sendo perfeito para harmonizar com paellas e risotos de frutos do mar.

Já o rótulo da D.O. Rías Baixas, produzido por Oscar Montaña, encanta pela untuosidade e complexidade. Do Uruguai, a bodega Montes Toscanini traz um vinho de Las Piedras, que recebeu 91 pontos de Tim Atkin, destacando-se pelo amadurecimento de 6 meses em barricas de carvalho americano.

Portugal em destaque na sua adega

Portugal é um berço essencial da Alvarinho, especialmente na sub-região de Monção e Melgaço. Um exemplar da safra 2023, premiado com 92 pontos por James Suckling, oferece elegância com notas minerais e um longo final, ideal para acompanhar bacalhau e queijos brancos.

Outro destaque é o branco que recebeu 93 pontos da revista Decanter. Este vinho estagia 4 meses sur lie, trazendo uma complexidade ímpar. Fresco e autêntico, é uma escolha certeira tanto como aperitivo quanto para acompanhar pratos de cabrito assado.

Perguntas Frequentes sobre a Albariño

Qual a diferença entre Albariño e Alvarinho? São a mesma uva, mas o nome Albariño é usado na Espanha, enquanto Alvarinho é a nomenclatura utilizada em Portugal.

Quais pratos harmonizam melhor com a Albariño? Ela faz par perfeito com peixes, frutos do mar, ostras, mariscos e culinária mediterrânea.

A Albariño envelhece bem? Sim, embora muitos sejam apreciados jovens, existem exemplares de alta qualidade que desenvolvem maior complexidade ao longo de vários anos.

Por que alguns vinhos têm notas de baunilha? Isso ocorre quando o vinho passa por estágio em barricas de carvalho, o que adiciona volume e notas de especiarias.

Onde a uva é cultivada além da Península Ibérica? Ela se adaptou muito bem em países como Brasil e Uruguai, produzindo vinhos de excelente qualidade.