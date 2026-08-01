Tragédia em Ponta Grossa: Menino de 5 anos morre em incêndio no dia do seu aniversário enquanto esperava a mãe retornar para casa

Uma celebração que terminou em tragédia marcou a sexta-feira em Ponta Grossa, quando um incêndio em residência tirou a vida de uma criança de cinco anos

O pequeno Benjamin Luiz de Souza, que completava cinco anos de idade nesta sexta-feira, 31, foi a vítima fatal de um incêndio que destruiu a casa de sua família nos Campos Gerais do Paraná. O incidente ocorreu momentos após a mãe sair para realizar uma compra rápida.

A criança estava acompanhada de sua bisavó, de 84 anos, no momento em que as chamas começaram a se espalhar pela estrutura do imóvel. O caso, que ainda está sendo investigado pelas autoridades locais, gerou uma onda de comoção em toda a região, conforme informação divulgada pela RPC.

Abaixo, detalhamos como o socorro foi prestado e o relato emocionante da mãe sobre o dia que deveria ser de festa e celebração para o menino Benjamin.

A dinâmica do incêndio e o resgate das vítimas

Segundo o relato da mãe, Thaliane Rodrigues, ela havia saído de casa por apenas dez minutos para comprar o presente de aniversário do filho. Ao ser avisada por terceiros sobre o fogo, ela retornou desesperada ao local, mas o imóvel já estava tomado pelas chamas.

O tenente-coronel André Lopes, do Corpo de Bombeiros, explicou que o fogo se propagou rapidamente pelas paredes da residência. A equipe utilizou dois caminhões para combater o incêndio e realizar o trabalho de rescaldo no local da tragédia.

Estado de saúde da bisavó de Benjamin

Enquanto o menino foi encontrado sem vida em um dos cômodos da casa, a bisavó, de 84 anos, conseguiu ser resgatada por moradores que passavam pela Rua Teixeira Mendes. A idosa foi levada às pressas para atendimento médico.

Na manhã deste sábado, 1º, a informação oficial era de que a mulher permanecia internada e entubada em uma unidade hospitalar. O estado de saúde da idosa segue sob cuidados intensivos devido à gravidade da inalação de fumaça e possíveis ferimentos.

A última comemoração de Benjamin

A mãe da criança relatou que, antes de sair de casa, chegou a realizar um pequeno aniversário para Benjamin durante a tarde de sexta-feira. O menino, que era fã do Homem-Aranha, teve seu desejo de ganhar um bolo temático do personagem atendido pela família.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações concretas sobre o que teria dado início ao fogo. A perícia técnica trabalha para identificar a causa exata do incêndio que vitimou a criança no dia em que completava cinco anos.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o incêndio? O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na Rua Teixeira Mendes.

Qual a idade da criança vítima do incêndio? Benjamin Luiz de Souza completava cinco anos de idade no dia do trágico incidente.

A bisavó da criança sobreviveu ao fogo? Sim, ela foi resgatada por populares e segue internada e entubada em uma unidade de saúde.

O que a mãe fazia no momento do incêndio? Ela havia saído de casa por dez minutos para comprar o presente de aniversário do filho.

Já se sabe o que causou o incêndio? Não, até o momento as autoridades não divulgaram a causa oficial do incêndio que destruiu a casa.