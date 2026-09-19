Alerta laranja: tempestades com ventos de até 100 km/h atingem o Paraná

Inmet emite alerta laranja para todo o Paraná por tempestades com chuva intensa e ventos de 60 a até 100 km/h; risco de alagamentos e queda de árvores até as 9h de domingo.

Todo o Paraná está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (19). O aviso prevê chuvas entre 50 e até 100 mm por dia e ventos com rajadas que podem variar de 60 até 100 km/h, com vigência até as 9h deste domingo (20).

O que diz o alerta

O Inmet aponta risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e galhos e alagamentos. O alerta laranja também abrange áreas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Previsão Meteorologia

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade é provocada por um sistema de baixa pressão entre países vizinhos e o Sul do Brasil. Para sábado há risco de chuva forte em curto intervalo, alta incidência de descargas atmosféricas, rajadas intensas e queda de granizo.

Para domingo (20), o Simepar prevê fortes tempestades entre a madrugada e a manhã nas áreas centrais e no Norte do Paraná, com deslocamento das instabilidades para o leste a partir da tarde. No Sul e nos Campos Gerais, o acumulado pode se aproximar dos até 100 mm. A expectativa é de temperaturas acima de 20°C em todo o estado. O órgão informa ainda que o tempo deve permanecer instável com possibilidade de tempestades até terça-feira (22).

Contexto e ocorrências recentes

Durante a semana passada e o início desta semana, o estado já enfrentou fortes chuvas. A matéria relata a passagem de três tornados entre quarta (9) e sexta (11) nas cidades de Francisco Alves, Espigão Alto do Iguaçu e Goioerê. Em outra informação, o Simepar confirmou dois tornados no Paraná.

Riscos e orientações

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, orienta desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.