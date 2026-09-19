Engavetamento com quatro veículos na PR-239 deixa duas mulheres gravemente feridas em Toledo

Colisão múltipla na rodovia PR-239 resulta em ferimentos graves para duas condutoras e mobiliza equipes de resgate no Oeste paranaense

Um grave acidente de trânsito envolvendo quatro veículos foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (18), na rodovia PR-239, no trecho que liga os municípios de Toledo e Assis Chateaubriand. A ocorrência mobilizou diversas equipes de socorro para prestar atendimento às vítimas no local.

De acordo com informações apuradas pelo portal Banda B, a dinâmica do engavetamento começou quando a motorista de um veículo T-Cross, que trafegava no sentido a Toledo, perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária da rodovia.

O impacto inicial envolveu um Toyota Corolla, que, devido à força da batida, capotou e parou às margens da pista. Na sequência, o T-Cross atingiu um Fiat Pálio, que foi arremessado contra um Hyundai Creta que seguia no sentido oposto. Conforme a fonte citada, as autoridades de trânsito seguem investigando as circunstâncias exatas do acidente.

Estado de saúde das vítimas

O atendimento médico foi priorizado para as condutoras que se encontravam em estado mais delicado. As motoristas do T-Cross e do Hyundai Creta sofreram ferimentos considerados graves. Elas precisaram passar por procedimentos de estabilização ainda no local antes de serem encaminhadas para unidades hospitalares de Toledo.

Situação dos demais envolvidos

Embora o acidente tenha causado danos materiais expressivos aos quatro veículos, os demais condutores envolvidos tiveram mais sorte. Segundo o relato do portal Banda B, os motoristas do Fiat Pálio e do Toyota Corolla sofreram apenas ferimentos leves e não necessitaram de hospitalização imediata.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Onde ocorreu o acidente?

O engavetamento aconteceu na rodovia PR-239, no trecho situado entre os municípios de Toledo e Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná.

2. Quantos veículos se envolveram na colisão?

Ao todo, quatro veículos foram atingidos: um T-Cross, um Toyota Corolla, um Fiat Pálio e um Hyundai Creta.

3. Qual foi a causa do engavetamento?

Conforme apurado, a motorista do T-Cross perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, dando início à sequência de colisões.

4. Qual o estado de saúde das mulheres feridas?

As motoristas do T-Cross e do Hyundai Creta sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para hospitais de Toledo após estabilização.

5. Os outros motoristas se feriram?

Sim, os condutores do Fiat Pálio e do Toyota Corolla também foram atingidos, mas sofreram apenas ferimentos leves.