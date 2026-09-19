Obras nas marginais da BR-277 em Cascavel avançam e atingem 33% de execução com investimento milionário

As obras de pavimentação e revitalização na marginal direita da BR-277, em Cascavel, atingiram a marca de 33% de execução, conforme divulgado pelo portal Banda B.

O avanço das intervenções na região Oeste do Paraná representa um passo importante para a infraestrutura local. As equipes responsáveis pelo projeto concluíram recentemente a aplicação da camada de asfalto em um trecho estratégico de 4,6 quilômetros.

Este percurso específico conecta Cascavel a Foz do Iguaçu, sendo um dos pontos de maior circulação de veículos pesados e de passeio. A informação sobre o andamento dos trabalhos foi confirmada pelo veículo Banda B nesta sexta-feira.

A seguir, entenda os detalhes técnicos sobre as melhorias que estão sendo implementadas e como o projeto impacta o fluxo diário de motoristas que dependem deste importante corredor industrial paranaense.

Detalhes do projeto de revitalização

O planejamento, desenvolvido pelo Instituto de Planejamento de Cascavel, vai muito além do simples recapeamento asfáltico. A obra na marginal direita contempla a revitalização de 6 quilômetros de ciclofaixa, garantindo mais segurança para ciclistas.

Além disso, o projeto inclui a implantação de recursos de acessibilidade, obras de urbanização e a modernização completa do sistema de iluminação pública. Essas mudanças visam atender a uma antiga reivindicação da comunidade local.

Impacto no fluxo de veículos

O trecho da rodovia é vital para a economia da cidade, registrando um fluxo diário superior a mais de 10 mil carros. A modernização do sistema viário é vista como essencial para suportar a demanda atual e futura da região.

O investimento total destinado para o conjunto das intervenções ultrapassa a marca de R$ 31 milhões, integrando o pacote oficial de obras do plano municipal de Cascavel.

Segunda etapa na marginal esquerda

Além da marginal direita, os trabalhos ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira. Foi iniciada a segunda etapa das obras na marginal esquerda, focada em uma extensão de 1,8 quilômetros.

Este novo trecho está localizado estrategicamente em frente ao Grupo Petrópolis. Para esta fase específica, o investimento fixado é de R$ 7 milhões, dando continuidade ao cronograma de melhorias viárias.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o percentual de conclusão das obras na marginal direita?

As obras atingiram 33% de execução até a última sexta-feira (18).

Qual o valor total do investimento nas marginais da BR-277?

O investimento total destinado ao projeto ultrapassa os R$ 31 milhões.

O que está previsto no projeto de revitalização?

O plano prevê pavimentação, 6 km de ciclofaixa, acessibilidade, urbanização e nova iluminação pública.

Qual a extensão da nova etapa iniciada na marginal esquerda?

A segunda etapa abrange 1,8 quilômetros em frente à empresa Grupo Petrópolis.

Qual o fluxo diário de veículos no trecho em obras?

O corredor industrial registra um fluxo diário de mais de 10 mil veículos.