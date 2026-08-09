Alex Telles: Botafogo homenageia lateral pelos 100 jogos no clube

Um dos remanescentes do ano mágico de 2024, Alex Telles viveu uma semana especial no Botafogo. Depois de renovar contrato por mais dois anos, o lateral-esquerdo e capitão da equipe foi homenageado pela diretoria neste sábado, no Nilton Santos, antes do clássico contra o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu um quadro e uma camisa pelos 100 jogos disputados pelo clube.