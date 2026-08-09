Alex Telles: Botafogo homenageia lateral pelos 100 jogos no clube

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Um dos remanescentes do ano mágico de 2024, Alex Telles viveu uma semana especial no Botafogo. Depois de renovar contrato por mais dois anos, o lateral-esquerdo e capitão da equipe foi homenageado pela diretoria neste sábado, no Nilton Santos, antes do clássico contra o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu um quadro e uma camisa pelos 100 jogos disputados pelo clube.
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