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Alex Telles: Botafogo homenageia lateral pelos 100 jogos no clube

Alex Telles: Botafogo homenageia lateral pelos 100 jogos no clube

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Alex Telles: Botafogo homenageia lateral pelos 100 jogos no clube
1 de 2 Alex Telles é homenageado pelos 100 jogos no Botafogo — Foto: Letícia Marques / ge

Um dos remanescentes do ano mágico de 2024, Alex Telles viveu uma semana especial no Botafogo. Depois de renovar contrato por mais dois anos, o lateral-esquerdo e capitão da equipe foi homenageado pela diretoria neste sábado, no Nilton Santos, antes do clássico contra o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu um quadro e uma camisa pelos 100 jogos disputados pelo clube.

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Corinthia Mes

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