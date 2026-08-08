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Barcelona se enfrenta ante la visita Macará por la fecha 24

Barcelona se enfrenta ante la visita Macará por la fecha 24

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Barcelona se enfrenta ante la visita Macará por la fecha 24
Barcelona se enfrenta ante la visita Macará por la fecha 24

Desde las 20:00 horas, Barcelona y Macará se enfrentan hoy por la fecha 24 del torneo ecuatoriano, en el Monumental.

Así llegan Barcelona y Macará

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Barcelona en partidos del torneo ecuatoriano

En la fecha anterior, Barcelona se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Leones FC. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Macará en partidos del torneo ecuatoriano

En la jornada anterior, Macará derrotó 2-1 a Guayaquil City. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador – Liga Pro 2026, y Macará lo ganó por 3 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Augusto Aragón Bautista.

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos del torneo ecuatoriano
  • Fecha 25: vs Mushuc Runa: 15 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Orense: 22 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Manta F.C.: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Independiente del Valle: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Aucas: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Macará en los próximos partidos del torneo ecuatoriano
  • Fecha 25: vs U. Católica (E): 17 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Libertad: 24 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Orense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Manta F.C.: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Independiente del Valle: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Macará, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Más detalles en Anecdotarios Deportivos.

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