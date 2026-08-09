Problema na rede elétrica pode ter provocado incêndio no Melissa, diz bombeiro

O Tenente Cícero Viana, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o combate ao incêndio que destruiu uma residência no Jardim Melissa, em Cascavel na noite deste sábado (8).

Segundo ele, o incêndio teria começado na parte superior do imóvel e, preliminarmente, a suspeita é de que tenha sido provocado por um problema na rede elétrica.

O fogo destruiu boa parte da residência, principalmente a estrutura do forro e do telhado. Apesar da intensidade das chamas, alguns móveis e utensílios que estavam na parte dos fundos do imóvel, além de uma pequena loja localizada ao lado da residência foram preservados.

Durante o atendimento, a ocorrência também chamou a atenção das crianças que acompanhavam o trabalho dos bombeiros. Mesmo diante de uma situação de destruição, os pequenos se aproximaram da equipe e demonstraram carinho e admiração pelos profissionais.

Para o Tenente, momentos como esse também são importantes para aproximar o Corpo de Bombeiros da comunidade.

“É uma satisfação muito grande poder contar com esse apoio da criançada aqui no local, poder apresentar um pouquinho do nosso serviço e interagir. Afinal de contas, a gente está aqui para servir a sociedade”, destacou.

Apesar dos danos, não houve registro de vítimas no incêndio.