Análise reprova azeites importados vendidos como extravirgem; veja marcas

O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho, disse que os resultados confirmam denúncias feitas pela entidade, que representa os produtores brasileiros. “Os laudos técnicos confirmam denúncias feitas reiteradamente pela instituição. São azeites velhos, com defeito, descartados pelos europeus, que chegam às prateleiras dos supermercados como extravirgem e são, na verdade, virgens, azeites de baixa qualidade”, afirma.