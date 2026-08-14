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Análise reprova azeites importados vendidos como extravirgem; veja marcas

Análise reprova azeites importados vendidos como extravirgem; veja marcas

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Análise reprova azeites importados vendidos como extravirgem; veja marcas
Marcas bastante conhecidas dos consumidores foram identificadas como azeites virgens — Foto: Divulgação
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O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho, disse que os resultados confirmam denúncias feitas pela entidade, que representa os produtores brasileiros. “Os laudos técnicos confirmam denúncias feitas reiteradamente pela instituição. São azeites velhos, com defeito, descartados pelos europeus, que chegam às prateleiras dos supermercados como extravirgem e são, na verdade, virgens, azeites de baixa qualidade”, afirma.

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Corinthia Mes

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