BC vê ‘graves violações’ e liquida administradora e financeira da Simpala

O BC (Banco Central) decretou a liquidação extrajudicial das instituições financeiras Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios Ltda. e da Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

O que aconteceu

BC justifica liquidação pela incapacidade econômica das instituições liquidadas. A autoridade monetária afirma que a atuação das financeiras acarretava graves indícios de violação de regras do setor. Segundo o BC, a situação colocava em perigo anormal os credores quirografários (investidores que não possuem garantias reais de pagamento).

Instituições liquidadas pelo BC têm “baixa relevância no sistema de consórcios”. Com sede em Porto Alegre, a rede conta com apenas 0,1% dos consorciados ativos e 0,1% dos recursos a coletar dos grupos de consórcio. Em junho, a financeira detinha somente 0,004% do ativo total do SFN (Sistema Financeiro Nacional).