HOMEM É PRESO APÓS ASSALTAR LOJA E LEVAR R$ 1.140 EM GOIOERÊ

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13), após assaltar a loja Casa 10 Utilidades, localizada na Avenida Moisés Lupion, na região central de Goioerê.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 14h43. O suspeito entrou no estabelecimento e, mantendo uma das mãos na região da cintura, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro que estava no caixa. Ele fugiu levando R$ 1.140,00, correndo pela Rua José Geraldo de Souza em direção à Avenida Santos Dumont.

Após o acionamento da equipe policial, populares que acompanharam a ação repassaram informações sobre o possível trajeto do suspeito. Com as características e informações recebidas, os policiais conseguiram localizar e abordar o homem na Avenida Santos Dumont.

No momento da abordagem, o suspeito estava usando outras roupas. Ele foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas e, segundo a PM, confessou a autoria do roubo. O homem também indicou aos policiais o local onde havia deixado as vestimentas utilizadas durante o crime.

A suposta arma utilizada no assalto não foi localizada durante as diligências.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado ao delegado de plantão para os procedimentos cabíveis.

Conforme informações policiais, o suspeito já possui passagens por crimes de furto e roubo.

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