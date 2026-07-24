Ancelotti procurado e Grêmio com reforço de Copa do Mundo

A Copa do Mundo terminou, o Brasileirão voltou e o mercado da bola começa a esquentar. O UOL mostra os principais destaques de hoje.

O que aconteceu

Ancelotti entrou na mira da Itália. Novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), o ex-jogador Paolo Maldini afirmou ter procurado Carlo Ancelotti para assumir a seleção italiana. O UOL apurou que a CBF não recebeu nenhum contato formal pelo seu treinador. O italiano avisou a entidade sobre o contato, mas não cogitou uma saída neste momento.

E o Guardiola? Um dos principais alvos da seleção italiana, o treinador espanhol pediu R$ 128 milhões por ano e se tornou uma possibilidade mais distante. A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.