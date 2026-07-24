O melhor investimento pode ser você: 24 de julho marca o Dia Internacional do Autocuidado

Em meio à rotina acelerada, responder mensagens, cumprir prazos, cuidar da casa, da família e do trabalho costuma ocupar quase todo o espaço da agenda. E, muitas vezes, quem fica por último nessa lista é justamente quem deveria aparecer primeiro: você.

Celebrado em 24 de julho, o Dia Internacional do Autocuidado convida a uma reflexão simples, mas necessária. Cuidar da própria saúde não significa apenas procurar um médico quando algo está errado. É um conjunto de pequenas escolhas feitas diariamente.

Muito além de um momento de descanso

Embora muita gente associe o autocuidado a um dia de descanso ou a um momento de lazer, o conceito é bem mais amplo.

Dormir adequadamente, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, beber água, reservar momentos para descansar a mente e acompanhar a própria saúde são atitudes que reduzem o risco de doenças e melhoram a qualidade de vida.

Também fazem parte desse cuidado estabelecer limites, aprender a dizer “não” quando necessário e buscar ajuda profissional diante de sinais persistentes de ansiedade, estresse ou depressão.

Pequenos hábitos fazem grande diferença

Especialistas lembram que mudanças consistentes costumam gerar mais resultados do que transformações radicais que duram apenas alguns dias.

Uma caminhada diária, alguns minutos longe das telas, um café tomado sem pressa ou uma boa noite de sono podem parecer atitudes simples, mas, repetidas ao longo do tempo, contribuem para o equilíbrio físico e emocional.

Cuidar de si é também cuidar de quem está ao redor

O Dia Internacional do Autocuidado reforça uma ideia importante: dedicar atenção à própria saúde não é egoísmo. Pelo contrário, pessoas que cuidam de si tendem a estar mais preparadas para enfrentar os desafios do cotidiano e oferecer apoio à família, aos amigos e à comunidade.

No fim das contas, o melhor compromisso que alguém pode assumir é aquele marcado diariamente consigo mesmo. Afinal, antes de dar conta de tudo, é preciso cuidar de quem torna tudo isso possível.