Hospital Angelina Caron inicia missão histórica com médicos da Arábia Saudita para cirurgias cardíacas pelo SUS

Hospital Angelina Caron recebe especialistas internacionais em missão inédita de cirurgia cardiovascular voltada a pacientes do SUS

O Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, deu início a uma missão internacional de grande relevância para a saúde pública brasileira. Entre os dias 10 e 17 de setembro, a instituição recebe especialistas da Liga Muçulmana Mundial e do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, da Arábia Saudita.

A iniciativa promove um intercâmbio técnico inédito, unindo médicos brasileiros e Saudita para realizar cirurgias cardíacas de alta complexidade em pacientes que já aguardavam atendimento pelo SUS. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os procedimentos visam tanto a assistência direta quanto a troca de conhecimentos científicos entre as equipes.

Os trabalhos começaram nesta quarta-feira (10), com a liderança dos médicos Dr. Milton Santoro e Dr. Rodrigo Ribeiro. O objetivo é aplicar técnicas avançadas, utilizadas em um dos centros médicos mais renomados da Arábia Saudita, para reduzir filas e oferecer tratamentos de ponta aos pacientes do sistema público paranaense.

Procedimentos de alta complexidade em foco

Durante a programação, o Centre cirúrgico do hospital se torna um ambiente de aprendizado prático e assistência especializada. Os casos selecionados para a missão foram escolhidos por apresentarem desafios clínicos que permitem a discussão de estratégias cirúrgicas complexas entre os profissionais dos dois países.

Entre as cirurgias previstas, destacam-se a troca da válvula mitral, a troca da válvula aórtica combinada à revascularização do miocárdio, o implante transcateter de válvula aórtica (TAVI), além de procedimentos de plastia tricúspide e mitral, que exigem alta precisão técnica.

Intercâmbio entre instituições e capacitação

A parceria envolve a estrutura do Hospital Angelina Caron e a atuação da UniCaron, que reforça o caráter educacional da missão. Enquanto os especialistas realizam os procedimentos, as equipes compartilham experiências adquiridas em seus respectivos Sistema de saúde, avaliando diferentes abordagens para casos clínicos delicados.

Esta colaboração internacional marca um passo importante para a instituição, que busca ampliar o acesso de pacientes do SUS a tecnologias de referência mundial. A iniciativa é considerada histórica por ser a primeira parceria desse tipo realizada no Brasil envolvendo estas instituições Saudita.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o objetivo da missão no Hospital Angelina Caron?

O objetivo é realizar cirurgias cardíacas de alta complexidade em pacientes do SUS e promover um intercâmbio de conhecimentos médicos com especialistas da Arábia Saudita.

Quem são os especialistas que participam da missão?

A equipe é composta por médicos brasileiros e especialistas da Liga Muçulmana Mundial e do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, da Arábia Saudita.

Quais tipos de cirurgias estão sendo realizadas?

A missão foca em procedimentos cardiovasculares avançados, como troca de válvulas (mitral e aórtica), revascularização do miocárdio e implante transcateter de válvula aórtica (TAVI).

Como os pacientes foram escolhidos?

O Hospital Angelina Caron realizou uma análise da fila do SUS para selecionar pacientes cujos casos apresentassem o grau de complexidade compatível com os procedimentos previstos na missão.

Quanto tempo dura a missão?

A programação da missão internacional no hospital acontece entre os dias 10 e 17 de setembro.