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Anitta usa body ultracavado durante show em Porto Alegre; veja fotos

Anitta usa body ultracavado durante show em Porto Alegre; veja fotos

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Anitta usa body ultracavado durante show em Porto Alegre; veja fotos
1 de 9 Anitta durante show da turnê EQUILIBIVM em Porto Alegre — Foto: Lucas Ramos/Brazil News

O novo projeto explora temas como força, vulnerabilidade e espiritualidade, combinando elementos visuais e performances que criam uma conexão ainda maior com o público. Mais cedo, Anitta posou com o look escolhido para abrir o show: um vestido branco de crochê com babados e aplicações de búzios e pedrarias, seguindo a estética dos looks usados pela artista nos clipes da era EQUILIBRIVM.

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Corinthia Mes

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