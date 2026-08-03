Anitta usa body ultracavado durante show em Porto Alegre; veja fotos

O novo projeto explora temas como força, vulnerabilidade e espiritualidade, combinando elementos visuais e performances que criam uma conexão ainda maior com o público. Mais cedo, Anitta posou com o look escolhido para abrir o show: um vestido branco de crochê com babados e aplicações de búzios e pedrarias, seguindo a estética dos looks usados pela artista nos clipes da era EQUILIBRIVM.