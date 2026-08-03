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Câmera registra momento em que Mobi avança sinal amarelo antes de bater contra Focus em Cascavel

Câmera registra momento em que Mobi avança sinal amarelo antes de bater contra Focus em Cascavel

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Câmera registra momento em que Mobi avança sinal amarelo antes de bater contra Focus em Cascavel
Câmera registra momento em que Mobi avança sinal amarelo antes de bater contra Focus em Cascavel

Por Silmara Santos

Atualizado em

Uma câmera de monitoramento registrou o momento que antecedeu o acidente entre um Fiat Mobi e um Ford Focus na noite deste domingo (2), no Centro de Cascavel.

Nas imagens, é possível observar o Fiat Mobi passando pelo cruzamento das ruas Paraná e Marechal Cândido Rondon enquanto o semáforo estava no sinal amarelo. Instantes depois, o veículo colide contra o Focus, que trafegava pela Rua Paraná.

Com a força do impacto, o Mobi ficou com a parte frontal bastante danificada. O acidente mobilizou equipes do Siate e da Transitar, já que o cruzamento é um dos pontos de grande movimento na cidade.

Durante o atendimento, agentes da Transitar ofereceram o teste do etilômetro ao motorista do Fiat Mobi, porém ele recusou a realização do bafômetro e deixou o local do acidente. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

Em breve vídeo.

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