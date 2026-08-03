Câmera registra momento em que Mobi avança sinal amarelo antes de bater contra Focus em Cascavel

Uma câmera de monitoramento registrou o momento que antecedeu o acidente entre um Fiat Mobi e um Ford Focus na noite deste domingo (2), no Centro de Cascavel.

Nas imagens, é possível observar o Fiat Mobi passando pelo cruzamento das ruas Paraná e Marechal Cândido Rondon enquanto o semáforo estava no sinal amarelo. Instantes depois, o veículo colide contra o Focus, que trafegava pela Rua Paraná.

Com a força do impacto, o Mobi ficou com a parte frontal bastante danificada. O acidente mobilizou equipes do Siate e da Transitar, já que o cruzamento é um dos pontos de grande movimento na cidade.

Durante o atendimento, agentes da Transitar ofereceram o teste do etilômetro ao motorista do Fiat Mobi, porém ele recusou a realização do bafômetro e deixou o local do acidente. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

Em breve vídeo.