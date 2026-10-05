Anuv Jain constrói carreira global fora do circuito de Bollywood

Cantor Indian Anuv Jain atrai centenas de milhões de visualizações e público internacional com pop acústico independente; diz ser seletivo e ter novas músicas a caminho

Natural de Ludhiana, na região de Punjab, Jain tornou-se conhecido por músicas acústicas em hindi que exploram temas como amor e saudade. Seus vídeos no YouTube acumularam centenas de milhões de visualizações, e ele soma 3,9 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify, conforme a BBC.

Carreira independente

A BBC descreve Jain como parte de um espaço alternativo à música ligada ao cinema na Índia: ele lança material de forma independente, é seletivo nas publicações e, até recentemente, chegava a lançar apenas uma música por ano. O artista afirmou que costuma concluir os projetos que inicia: “Quando começo um projeto, sempre o termino”, disse à BBC, e adiantou que há novas músicas prontas e que provavelmente haverá mais lançamentos ainda este ano.

Colaborações e alcance

As informações deste texto estão baseadas na reportagem da BBC Newsbeat publicada em 5 de outubro de 2026.