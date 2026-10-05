Miss Preta (PT) é eleita deputada estadual pelo Paraná com 45.566 votos

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Miss Preta (PT) foi eleita deputada estadual pelo Paraná nas Eleições 2026, com 45.566 votos, o equivalente a 0,74% dos votos válidos no estado, segundo o G1.
A candidata foi a 38ª mais votada para o cargo no estado. O município onde recebeu mais votos foi Pinhais, com 8.377 sufrágios.
Este será o primeiro mandato de Miss Preta na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.
Conforme explicado pelo G1, as cadeiras na Assembleia Legislativa são distribuídas entre partidos e federações pelo sistema proporcional: o número de vagas depende do total de votos recebidos pelas legendas, não apenas da votação individual de cada candidato.
Os dados desta reportagem foram publicados pelo G1 e baseiam-se em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A matéria foi produzida de forma automatizada, com apoio de sistema de inteligência artificial e supervisão de jornalistas, conforme indicado pela publicação.