Miss Preta (PT) é eleita deputada estadual pelo Paraná com 45.566 votos

Candidata obteve 45.566 votos (0,74% dos válidos), foi a 38ª mais votada e terá primeiro mandato na Assembleia Legislativa; maior votação em Pinhais

Miss Preta (PT) foi eleita deputada estadual pelo Paraná nas Eleições 2026, com 45.566 votos, o equivalente a 0,74% dos votos válidos no estado, segundo o G1.

A candidata foi a 38ª mais votada para o cargo no estado. O município onde recebeu mais votos foi Pinhais, com 8.377 sufrágios.

Este será o primeiro mandato de Miss Preta na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.

Votação e distribuição de vagas

Conforme explicado pelo G1, as cadeiras na Assembleia Legislativa são distribuídas entre partidos e federações pelo sistema proporcional: o número de vagas depende do total de votos recebidos pelas legendas, não apenas da votação individual de cada candidato.

Fontes e observações

Os dados desta reportagem foram publicados pelo G1 e baseiam-se em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A matéria foi produzida de forma automatizada, com apoio de sistema de inteligência artificial e supervisão de jornalistas, conforme indicado pela publicação.