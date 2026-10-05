Paulo Gomes da Tv (PL) é eleito deputado estadual no Paraná com 48.876 votos

Candidato do PL obteve 48.876 votos (0,79% dos válidos); maior votação veio de Curitiba (23.585). Posse será em 1º de fevereiro de 2027.

Paulo Gomes da Tv (PL) foi eleito deputado estadual pelo Paraná nas Eleições 2026 com 48.876 votos, o equivalente a 0,79% dos votos válidos no estado, segundo G1 divulgada pelo G1.

O candidato obteve sua maior votação no município de Curitiba, onde recebeu 23.585 votos.

Detalhes da votação

Paulo Gomes da Tv foi o 34º candidato mais votado do estado para o cargo, conforme o levantamento publicado pelo G1.

Os números divulgados pelo G1 têm como base os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Posse e distribuição de cadeiras

Os deputados estaduais eleitos em 2026 tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos. Na Assembleia Legislativa, as vagas são distribuídas entre partidos e federações pelo sistema proporcional: o número de cadeiras depende do total de votos que cada legenda recebeu, e não apenas da votação individual de cada candidato, conforme explicado pela publicação.

As informações desta matéria foram publicadas pelo G1 com base em dados do TSE; a reportagem mencionada foi produzida de modo automatizado, com o apoio de um sistema de inteligência artificial, sob supervisão de jornalistas.