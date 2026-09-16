Anvisa alerta sobre risco de deficiência de vitamina B6 em pacientes que utilizam carbidopa e levodopa para tratamento de Parkinson

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta preventivo sobre o uso de medicamentos contendo a combinação de carbidopa e levodopa.

A medida foi tomada após órgãos internacionais de saúde identificarem uma possível relação entre o uso desses fármacos, indicados para o tratamento da doença de Parkinson, e a deficiência de vitamina B6 no organismo dos pacientes.

De acordo com o comunicado oficial, a falta dessa vitamina pode estar associada à ocorrência de convulsões. A decisão da Anvisa surgiu após a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, identificar casos clínicos que ligam o uso da substância aos episódios convulsivos.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a Anvisa reforçou que, embora a ação seja um passo importante para a segurança do paciente, ainda não foram registrados casos semelhantes notificados dentro do território brasileiro.

Medidas de segurança e atualização de bula

Como parte da estratégia de prevenção, a agência determinou que a bula do medicamento Carbidol, que utiliza a combinação de carbidopa e levodopa, seja atualizada. O documento deve incluir informações claras sobre os riscos da deficiência de vitamina B6.

Recomendação de monitoramento médico

A Anvisa orienta que os profissionais de saúde realizem a avaliação dos níveis de vitamina B6 antes mesmo de iniciar o tratamento com o medicamento. Além disso, o acompanhamento deve ser feito de forma periódica durante todo o período de uso da terapia.

Objetivo da ação preventiva

O foco da agência é ampliar as informações disponíveis tanto para médicos quanto para pacientes. A ideia é contribuir para o uso seguro do fármaco e garantir a identificação precoce de qualquer sinal de deficiência vitamínica, evitando complicações graves.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. O que motivou o alerta da Anvisa sobre a carbidopa/levodopa?

O alerta foi motivado pela identificação, pela FDA, de casos de convulsões associados à deficiência de vitamina B6 em pacientes que utilizam esses medicamentos.

2. Existe risco imediato para pacientes no Brasil?

Até o momento, a Anvisa informou que não foram identificados casos semelhantes notificados no país, sendo a ação de caráter estritamente preventivo.

3. O que deve ser feito por quem utiliza o medicamento?

A recomendação é que o paciente converse com seu médico para avaliar os níveis de vitamina B6 antes e durante o tratamento, seguindo o monitoramento periódico orientado.

4. Quais medicamentos foram afetados pela determinação?

A agência determinou a atualização específica da bula do medicamento Carbidol, que utiliza a combinação de carbidopa e levodopa em sua fórmula.

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