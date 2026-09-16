Ratinho Junior deixa Governo do Paraná para intensificar campanha de Sandro Alex nas eleições de 2026

Ratinho Junior oficializa afastamento temporário do Governo do Paraná para dedicar tempo integral à campanha de Sandro Alex nas eleições deste ano.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, que deixará o comando do Palácio Iguaçu a partir desta quinta-feira, 17 de setembro. A decisão visa garantir dedicação total à campanha de Sandro Alex (PSD), ex-secretário de Infraestrutura e Logística, que busca o governo estadual.

A medida ocorre em um momento decisivo, faltando menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições gerais. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o governador busca maior liberdade de agenda para rodar o estado sem as limitações impostas pelo exercício do cargo em horário comercial.

O afastamento de Ratinho Junior marca uma estratégia clara do grupo político do PSD para manter o controle do executivo paranaense. A transição de comando já está definida e traz mudanças temporárias na administração pública do estado.

Transição de cargo e governo interino

Com o afastamento de Ratinho Junior, quem assume a cadeira de governador é o vice-governador, Darci Piana. A previsão é de que Piana ocupe o cargo interinamente pelo menos até o dia 4 de outubro, data em que será realizado o primeiro turno das eleições de 2026.

O governador não estabeleceu um prazo final para o seu retorno às atividades administrativas. Vale lembrar que o segundo turno do pleito está agendado para o dia 25 de outubro, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos na primeira etapa da votação.

Posicionamento sobre a candidatura de Sergio Moro

Durante o anúncio, Ratinho Junior fez questão de esclarecer especulações sobre possíveis alianças. O governador afirmou que percebe uma tentativa de ligar seu nome ao do Senado Sergio Moro (PL), o que ele nega categoricamente, reafirmando que o apoio do seu partido é exclusivo para Sandro Alex.

Ratinho Junior destacou que Sandro Alex foi um aliado fundamental desde o início de sua gestão. Além disso, o governador aproveitou para criticar a decisão de Moro de abandonar o Senado para disputar o governo, defendendo que o parlamentar deveria cumprir o mandato para o qual foi eleito.

Críticas ao cenário político e ao STF

O governador também utilizou o espaço para tecer duras críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Ratinho Junior, o papel de um Senado da República deveria ser o de atuar como oposição em Brasília contra os chamados desmandos da Corte, em vez de buscar cargos estaduais neste momento.

Segundo o governador, o combate aos problemas do país deve ser feito diretamente na capital federal, local para onde Moro foi eleito para representar o povo paranaense.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que Ratinho Junior se afastou do cargo? O governador se afastou para conseguir participar da campanha de Sandro Alex sem as restrições de horário e agenda impostas pelo cargo público.

Quem assume o governo durante o afastamento? O vice-governador Darci Piana assume o comando do estado durante o período de licença de Ratinho Junior.

Qual é a posição de Ratinho Junior sobre Sergio Moro? O governador nega qualquer apoio a Moro, reforçando que o PSD tem candidatura própria com Sandro Alex e criticando a saída de Moro do Senado.

Até quando Ratinho Junior ficará afastado? O governador não estipulou uma data fixa para o seu retorno, mas o governo interino de Piana deve durar, pelo menos, até o primeiro turno, em 4 de outubro.

O que o governador disse sobre o STF? Ratinho Junior defendeu que o Senado Sergio Moro deveria permanecer em Brasília para fazer oposição aos desmandos do Supremo Tribunal Federal.