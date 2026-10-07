Ao menos 15 mortos em ataques na Ucrânia; Zelensky chama ação russa de ‘mais vis’

Ataques noturnos atingiram várias cidades, com edifício residencial destruído em Pryluky; presidente ucraniano afirma que 70 mísseis foram lançados e diz haver contra-ataques

O governo ucraniano informou que uma série de ataques atingiu cidades como Pryluky (região de Chernihiv), Kyiv, Dnipro, Kremenchuk, Zaporizhzhia e Oleksandriya. Em Pryluky, um prédio residencial de cinco andares foi destruído; Zelensky relatou inicialmente que cinco pessoas haviam morrido e 26 ficaram feridas, incluindo cinco crianças, e que pessoas ainda poderiam estar presas sob os escombros. A polícia de Chernihiv depois disse que o número de mortos em Pryluky subiu para nove, após a recuperação dos corpos de três crianças.

Vítimas e danos

De acordo com informações citadas pela BBC e por agências, além das vítimas em Pryluky: dois moradores morreram e oito ficaram feridos em Dnipro, prédios residenciais foram danificados em Kremenchuk, duas pessoas morreram em Kyiv e outras duas em Oleksandriya. As imagens publicadas pelas autoridades ucranianas incluem o que foi identificado como um míssil Iskander não detonado em área aberta de Kyiv; a BBC Verify confirmou a autenticidade das imagens.

Reações e ações ucranianas

Zelensky afirmou que, no total, 70 mísseis foram lançados durante os ataques e renovou pedidos por pacotes de defesa aérea aos aliados, dizendo que as defesas ucranianas conseguiram interceptar apenas "alguns" dos projéteis. O presidente também informou que as forças ucranianas realizaram contra-ataques nas regiões russas de Perm, Samara e Astrakhan nas últimas 24 horas, atingindo quatro alvos, incluindo dois depósitos de petróleo e um campo de treinamento, e mencionou ainda "uma resposta no Mar Negro". A BBC registrou que Moscow ainda não havia comentado os ataques relatados.

Incidentes no Mar Negro

Em imagens divulgadas nas horas seguintes, foi mostrado um grande volume de fumaça envolvendo um petroleiro ao largo de Sochi, no Mar Negro. O ministério de transportes russo afirmou que embarcações não tripuladas atacaram o petroleiro Liberian-flagged Aframax Rio e que a tripulação foi resgatada, segundo a BBC. A reportagem também citou autoridades búlgaras e veículos locais informando que um navio de carga foi atingido por um drone e afundou na zona econômica exclusiva da Bulgária, e que outro navio carregado de grãos foi atacado na mesma região; a Bulgária não atribuiu publicamente a responsabilidade pelos ataques.

Imagens e vídeos verificados pela BBC mostram buscas entre escombros em Pryluky e danos a veículos e prédios em outras cidades atingidas. Autoridades ucranianas continuam as operações de resgate e avaliação dos estragos.

Fontes: BBC (reportagem de Amy Walker, 7 out 2026) e agências citadas pela matéria.