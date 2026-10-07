Motorista nervoso em abordagem leva polícia a apreender quase uma tonelada de maconha em Guarapuava

PRF, Polícia Penal e Polícia Federal apreenderam 919,7 kg de maconha e 7,quase 1 kg de haxixe na BR-277 em Guarapuava após motorista demonstrar nervosismo

Quase uma tonelada de maconha foi apreendida na terça-feira (6) na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná, depois que policiais abordaram um caminhoneiro que demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação foi conjunta com a Polícia Penal e a Polícia Federal. Após troca de informações entre as instituições, os agentes abordaram o veículo em um posto de combustíveis à beira da rodovia e, ao perceberem comportamento suspeito do motorista, acionaram um cão farejador, que indicou a presença de entorpecentes na carga.

Apreensão

Os policiais encontraram 919,7 quilos de maconha e 7,1 quilos de haxixe no caminhão. Após a descoberta, o motorista admitiu que receberia pagamento para transportar a carga até São Paulo.

O homem foi preso em flagrante; o nome não foi divulgado. A PRF informou que as drogas e o caminhão foram apreendidos.

Base legal

A lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prevê o crime de tráfico no artigo 33. Conforme a norma, o crime abrange, entre outras condutas, transportar, ter em depósito ou fornecer drogas sem autorização legal. As penas previstas variam de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa, segundo G1 citado pelo G1.

As informações deste texto foram obtidas a partir de reportagem publicada pelo G1.