Aposta com oito dezenas em Mallet rende R$ 100.148,01 na quina da Mega-Sena; Paraná teve três ganhadores

Três Aposta do Paraná fizeram quina no concurso 3067; maior prêmio saiu em Mallet (R$ 100.148,01) e a Mega acumula R$ 100 milhões.

Três Aposta registradas no Paraná acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6), segundo o G1.

O maior prêmio foi para um bilhete de Mallet, cidade de 13,7 mil habitantes: a aposta, feita com oito dezenas e registrada na Sidoski Loterias, rendeu R$ 100.148,01 — valor que, conforme informado, será dividido entre três cotas. Outros duas Aposta feitas em Curitiba receberam R$ 33.382,67 cada.

Números sorteados e situação do prêmio principal

Números: 01, 04, 17, 33, 41 e 52.

Ninguém acertou os seis números; o prêmio principal acumulou para R$ 100 milhões.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (8).

Prêmios pagos no Paraná

De acordo com o G1, as três Aposta premiadas no estado foram:

Mallet: aposta com oito dezenas registrada na Sidoski Loterias — R$ 100.148,01 (prêmio dividido em três cotas).

Curitiba: duas Aposta — R$ 33.382,67 cada.

As informações sobre os valores, locais de registro e o resultado do sorteio foram divulgadas pelo G1.