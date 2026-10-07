Aposta com oito dezenas em Mallet rende R$ 100.148,01 na quina da Mega-Sena; Paraná teve três ganhadores

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Três Aposta registradas no Paraná acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 3067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6), segundo o G1.
O maior prêmio foi para um bilhete de Mallet, cidade de 13,7 mil habitantes: a aposta, feita com oito dezenas e registrada na Sidoski Loterias, rendeu R$ 100.148,01 — valor que, conforme informado, será dividido entre três cotas. Outros duas Aposta feitas em Curitiba receberam R$ 33.382,67 cada.
De acordo com o G1, as três Aposta premiadas no estado foram:
As informações sobre os valores, locais de registro e o resultado do sorteio foram divulgadas pelo G1.