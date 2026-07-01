Aos 35 anos, astro da seleção belga vive em paraíso europeu que fica em região de luxo

Aos 35 anos, considerado um dos maiores meio-campistas de sua geração, Kevin De Bruyne construiu mais do que um legado nos gramados. O astro da Seleção Belga, que atualmente defende as cores do Napoli na Itália, mantém em seu país natal um santuário particular que combina luxo, privacidade e contato com a natureza em uma das regiões mais cobiçadas da Europa.

Localizada em Bolderberg, uma pequena e tranquila localidade na província de Limburgo, a residência do jogador é descrita como um “cartão-postal” europeu. A propriedade, adquirida em 2015 e finalizada em fevereiro de 2019, ocupa uma vasta área de 28 hectares, ou 280 mil m².

Luxo e discrição

A villa, construída em pedra branca natural, se destaca pela arquitetura contemporânea e pela integração com a paisagem verdejante ao redor. O imóvel conta com equipamentos de alto padrão, incluindo piscina, jacuzzi e uma quadra de basquete.

Além disso, grandes janelas e um planejamento de espaços abertos permitem que a luz natural inunde os ambientes. De acordo com especialistas que já viram a mansão, essa arquitetura permite que se forme uma “atmosfera de serenidade”.

Apesar da grandiosidade, a mansão serve principalmente como um refúgio familiar. De Bruyne, sua esposa Michele Lacroix e seus três filhos utilizam a propriedade esporadicamente, durante as pausas no calendário esportivo ou visitas à Bélgica.

A residência principal da família permanece em Wilmslow, Cheshire, no Reino Unido, onde o jogador passou a maior parte de sua carreira recente, incluindo seus anos de ouro no Manchester City.

Mansão já foi invadida

A tranquilidade do paraíso particular de De Bruyne foi abalada em dezembro de 2023, quando a mansão foi alvo de uma invasão. Enquanto o jogador estava na Arábia Saudita com o Manchester City para disputar o Mundial de Clubes, ladrões invadiram a propriedade vazia utilizando uma escada para acessar uma janela no primeiro andar.

A descoberta do crime foi feita pela esposa do jogador, que acionou as autoridades locais. Até o momento, a família não detalhou publicamente as medidas de segurança reforçadas implementadas após o ocorrido. Segundo a imprensa internacional, o incidente resultou no furto de diversas joias e na mansão revirada.