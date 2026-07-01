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Aos 35 anos, astro da seleção belga vive em paraíso europeu que fica em região de luxo

Aos 35 anos, astro da seleção belga vive em paraíso europeu que fica em região de luxo

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Aos 35 anos, astro da seleção belga vive em paraíso europeu que fica em região de luxo
Aos 35 anos, astro da seleção belga vive em paraíso europeu que fica em região de luxo

Aos 35 anos, considerado um dos maiores meio-campistas de sua geração, Kevin De Bruyne construiu mais do que um legado nos gramados. O astro da Seleção Belga, que atualmente defende as cores do Napoli na Itália, mantém em seu país natal um santuário particular que combina luxo, privacidade e contato com a natureza em uma das regiões mais cobiçadas da Europa.

Localizada em Bolderberg, uma pequena e tranquila localidade na província de Limburgo, a residência do jogador é descrita como um “cartão-postal” europeu. A propriedade, adquirida em 2015 e finalizada em fevereiro de 2019, ocupa uma vasta área de 28 hectares, ou 280 mil m².

Luxo e discrição

A villa, construída em pedra branca natural, se destaca pela arquitetura contemporânea e pela integração com a paisagem verdejante ao redor. O imóvel conta com equipamentos de alto padrão, incluindo piscina, jacuzzi e uma quadra de basquete.

Além disso, grandes janelas e um planejamento de espaços abertos permitem que a luz natural inunde os ambientes. De acordo com especialistas que já viram a mansão, essa arquitetura permite que se forme uma “atmosfera de serenidade”.

Apesar da grandiosidade, a mansão serve principalmente como um refúgio familiar. De Bruyne, sua esposa Michele Lacroix e seus três filhos utilizam a propriedade esporadicamente, durante as pausas no calendário esportivo ou visitas à Bélgica.

A residência principal da família permanece em Wilmslow, Cheshire, no Reino Unido, onde o jogador passou a maior parte de sua carreira recente, incluindo seus anos de ouro no Manchester City.

Mansão já foi invadida

A tranquilidade do paraíso particular de De Bruyne foi abalada em dezembro de 2023, quando a mansão foi alvo de uma invasão. Enquanto o jogador estava na Arábia Saudita com o Manchester City para disputar o Mundial de Clubes, ladrões invadiram a propriedade vazia utilizando uma escada para acessar uma janela no primeiro andar.

A descoberta do crime foi feita pela esposa do jogador, que acionou as autoridades locais. Até o momento, a família não detalhou publicamente as medidas de segurança reforçadas implementadas após o ocorrido. Segundo a imprensa internacional, o incidente resultou no furto de diversas joias e na mansão revirada.

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Corinthia Mes

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