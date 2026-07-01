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Ubiratã reafirma sua posição de destaque no agronegócio regional ao conquistar, mais uma vez, o maior Valor Bruto da Produção (VBP) entre os 25 municípios que integram a Comcam. O município ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em produção, consolidando-se como a principal potência agropecuária da região. Mamborê aparece na sequência, também superando a casa de R$ 1 bilhão.
O levantamento aponta que a soma do VBP dos municípios da Comcam em 2025 chegou a aproximadamente R$ 13,5 bilhões, resultado que demonstra a força do setor agropecuário na economia regional. Ubiratã tem papel fundamental nesse desempenho, impulsionado pela expressiva produção de grãos, avicultura, pecuária e outras atividades do campo, que movimentam a economia, geram empregos e fortalecem o desenvolvimento do município.
O Valor Bruto da Produção (VBP) é um dos principais indicadores do agronegócio paranaense. Ele representa toda a riqueza gerada dentro das propriedades rurais, considerando a produção agrícola e pecuária antes dos descontos com custos de produção.
A liderança de Ubiratã reforça a importância do município no cenário estadual, evidenciando o trabalho e a dedicação dos produtores rurais, cooperativas e profissionais do setor, que fazem da cidade uma referência em produtividade e desenvolvimento no Paraná.
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