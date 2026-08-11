Uma mudança profunda de rotina levou Angel Ferreira, conhecido anteriormente pelo público como Igor Angelkorte, a deixar o Rio de Janeiro para viver uma experiência completamente diferente em Goiás. Aos 38 anos, o ator escolheu Cavalcante, no norte da Chapada dos Veadeiros, como novo endereço e passou a morar em um ônibus adaptado. A decisão faz parte de uma fase de transformação pessoal iniciada após a mudança de nome artístico, realizada no fim de 2024, e representa uma busca por maior proximidade com a natureza e por uma vida menos convencional.







Após mudar de nome, ex de Camila Pitanga vive em ônibus e sem luz em Goiás Foto: Contigo

O veículo foi transformado em uma residência funcional, embora distante da estrutura encontrada em uma casa tradicional. O local não possui ligação com redes públicas de energia e esgoto e precisou receber soluções próprias para atender às necessidades do ator. Entre os elementos presentes no espaço estão filtro de barro, cadeira de praia e rede. Angel Ferreira também cultiva árvores frutíferas nas proximidades e construiu uma estrutura de saneamento utilizando bananeiras. Registros publicados por ele no Instagram mostram detalhes do ambiente e ajudam a revelar como o antigo ônibus se tornou parte central de sua nova rotina.

Nova casa também virou espaço cultural

Apesar da escolha por um estilo de vida mais conectado ao meio ambiente, Angel Ferreira não rompeu com a convivência social. A propriedade fica aproximadamente dez minutos de uma área urbana e recebe constantemente amigos, artistas e pessoas que passam pela região. O próprio ator explicou ao site Heloisa Tolipan que o imóvel acabou assumindo uma função além de moradia. “Minha casa está sempre aberta. Sempre chegam amigos, amigas. Às vezes o pessoal acampa por aqui. Recebo muitos artistas também. A casa acabou se tornando quase um espaço de cultura. Volta e meia alguém está de passagem, dorme aqui e seguimos convivendo. Então estou sempre acompanhado”.

A trajetória artística continua ativa mesmo diante da mudança. Antes de adotar o novo nome, Igor Angelkorte integrou produções como Além do Horizonte, Babilônia e Terra e Paixão, além de ter vivido um relacionamento com Camila Pitanga. Atualmente, Angel Ferreira segue apresentando o monólogo “Sidarta”, que está em cartaz em São Paulo. A transformação também ganhou força após o ator comentar, em 2024, sobre a baixa presença de público na temporada carioca da peça. Na época, ele relacionou a mudança de identidade a um processo de autoconhecimento: “Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta”.

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Camila Pitanga construiu uma trajetória marcante na teledramaturgia brasileira, consolidando-se como uma das atrizes mais talentosas e versáteis de sua geração. Desde suas primeiras participações em produções nos anos 1990, como a minissérie Sex Appeal (1993) e as novelas Fera Ferida (1993) e A Indomada (1997), ela demonstrou carisma e forte presença em cena. No entanto, foi com papeis em obras de grande audiência no início dos anos 2000, a exemplo da destemida Esmeralda em Porto dos Milagres (2001) e da médica Luciana em Mulheres Apaixonadas (2003), que a atriz firmou seu espaço entre os grandes nomes do elenco estelar da TV Globo.

O ápice de sua popularidade na televisão veio em 2007, ao dar vida à inesquecível Bebel em Paraíso Tropical. A personagem, uma garota de programa espirituosa cujos bordões e química com o vilão Olavo (Wagner Moura) conquistaram o país, transformou-se em um marco da cultura pop nacional. Após esse sucesso estrondoso, Camila assumiu papéis de destaque como a protagonista Rose em Cama de Gato (2009) e a corajosa Isabel em Lado a Lado (2012) — trama vencedora do Emmy Internacional de Melhor Novela —, reafirmando sua habilidade de transitar com maestria entre o cômico, o drama social e o romance clássico.

Em produções mais recentes, Camila manteve o protagonismo em projetos densos e de grande carga emocional, como a intensa Maria Tereza em Velho Chico (2016). Além de seu trabalho na televisão aberta, sua versatilidade artística se estendeu para novas mídias e plataformas de streaming, incluindo sua atuação na telessérie Beleza Fatal. Ao longo de décadas de carreira, as novelas de Camila Pitanga não apenas registraram altos índices de audiência, mas também serviram como vitrine para atuações memoráveis que deixaram uma marca duradoura na história da televisão brasileira.