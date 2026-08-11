En vivo: Horas críticas en Colombia para el rescate de sobrevivientes tras el potente terremoto que deja al menos 181 muertos y más de 2.500 heridos

Los colombianos que estamos en el

extranjero, como muchas otras personas que han emigrado de sus países, vivimos

en dos horarios: el propio y el de nuestras familias y amigos en casa.

Y esa distancia ayer nos oprimió el pecho

con fuerza. En la era de las redes sociales, los videos que comenzaron a

circular tras el terremoto en Colombia mostraban edificios desplomados, vecinos

que huían mientras colapsaban estructuras enteras, el horror en el rostro de

mujeres, hombres y menores.

La angustia de quienes encontraron a un

ser querido bajo los escombros.

Todos rostros familiares, porque en el

dolor es más fácil reconocer que todos venimos del mismo rincón. Y lo difícil

para quienes están lejos es no poder brindar ayuda efectiva, más allá de una

donación; ponerse los guantes para remover escombros, albergar a alguien que se

haya quedado sin vivienda.

Dar un abrazo fuerte a las personas que

quieres.

Por supuesto, esa impotencia no se compara

con el dolor de las miles de personas que están viviendo en el huso horario de

la tragedia. Todavía hay centenares de desaparecidos, todavía hay muchos restos

de casas y edificios por remover, todavía hay muchas familias por consolar.

No es la primera vez que un fenómeno

inesperado pone a prueba a Colombia, y esto es tal vez un consuelo para los que

estamos afuera: los colombianos siempre han encontrado la fuerza para no

dejarse abatir y la solidaridad necesaria para reconstruir un país entero.