Após sábado de sol, frente fria vai derrubar temperaturas em São Paulo

O fim de semana na capital paulista será marcado por uma mudança brusca nas condições climáticas. Após um sábado (11) de sol e calor, a chegada de uma frente fria pelo litoral promete derrubar as temperaturas e trazer chuva para a região.

O sábado começou com termômetros em torno dos 12,5°C na madrugada paulistana, chegando a registrar 5,7°C no extremo sul da cidade, mas durante o dia chegou aos 27°C.

A virada no tempo vai ocorrer a partir de domingo (12). A propagação da frente fria trará nebulosidade, chuvas de intensidade fraca a moderada. Além da chuva, há previsão de rajadas de vento entre São Paulo, Rio e o Sul de Minas, que podem passar dos 50 km por hora.

Para a segunda-feira (13), a previsão é de tempo nublado com garoa e um declínio ainda mais acentuado, com máxima de apenas 16°C e mínima de 10°C, segundo a Climatempo.

Temporais e estiagem

Enquanto o Sudeste se prepara para a chegada do frio, outras regiões do Brasil enfrentam fenômenos distintos: