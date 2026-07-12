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🚨🔥 A EXPOBIRA 2026 CONTINUA! 🔥🚨
Sexta-feira é dia de reunir a família, encontrar os amigos e aproveitar a maior festa do município!
Confira a programação de hoje e prepare-se para uma noite de muita emoção, diversão e grandes atrações.
🤠 Rodeio (abertura oficial)
🎡 Parque de diversões
🍔 Praça de alimentação
🎶 Shows com Cézar & Paulinho e DJ Gabiroba
A ExpoBira está só começando, e você não pode ficar de fora!
📍 Centro de Ubiratã
❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.
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