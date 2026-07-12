🚨🔥 A EXPOBIRA 2026 CONTINUA! 🔥🚨

Sexta-feira é dia de reunir a família, encontrar os amigos e aproveitar a maior festa do município!

Confira a programação de hoje e prepare-se para uma noite de muita emoção, diversão e grandes atrações.

🤠 Rodeio (abertura oficial)

🎡 Parque de diversões

🍔 Praça de alimentação

🎶 Shows com Cézar & Paulinho e DJ Gabiroba

A ExpoBira está só começando, e você não pode ficar de fora!

📍 Centro de Ubiratã

❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.

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