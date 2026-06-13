Após semanas de chuva, Prefeitura mobiliza força-tarefa de tapa-buracos em Cascavel neste sábado

Após semanas marcadas por chuvas intensas e pelo agravamento de problemas em diversos pontos da malha viária, a Prefeitura de Cascavel mobilizou uma força-tarefa para uma operação extra de tapa-buracos neste sábado (13).

A ação, coordenada pela Secretaria de Serviços e Obras Públicas, contará com cinco equipes distribuídas em pontos estratégicos da cidade e também em trechos da área rural, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Operação busca minimizar efeitos das chuvas

Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte do cronograma permanente de manutenção das vias públicas, mas foram intensificados em razão dos danos provocados pelas precipitações registradas nas últimas semanas.

As equipes atuarão em locais considerados prioritários, especialmente em vias com maior fluxo de veículos e trechos que apresentaram deterioração mais acentuada.

Obras de recuperação avançam em diversas regiões

Além das ações emergenciais de tapa-buracos, o município destaca uma série de investimentos em infraestrutura que já estão em andamento.

Entre eles estão o asfaltamento de 20 ruas nas regiões dos bairros Interlagos e Brasmadeira, cerca de 400 quadras de reperfilamento em diferentes pontos da cidade, a implantação do novo binário JK-Flamboyant, dois mil metros quadrados de asfalto novo no Cascavel Velho e a revitalização das marginais da BR-277, que somam aproximadamente 78 mil metros quadrados de pavimentação.

Também estão em execução obras de drenagem na Rua Olavo Bilac e melhorias em vias como as ruas Clodoaldo Ursulano, no Santa Felicidade, e Universitária e Academia, no Jardim Universitário.

Novos recapes serão licitados nas próximas semanas

A Prefeitura informou ainda que prepara licitações para o recapeamento completo de importantes corredores viários da cidade.

Entre as vias contempladas estão as ruas Vitória, Cuiabá, Pio XII, Bom Jesus, do Cowboy, Machado de Assis, José Caldart, Souza Naves, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Manoel Ribas e Padre Anchieta, além das avenidas Olindo Periolo, Aracy Tanaka Biazetto e das Américas.

Outras ruas também fazem parte do pacote, que prevê a recuperação de dezenas de quilômetros de pavimentação.

Lago Azul deve receber pavimentação completa

Outro projeto em andamento é a pavimentação integral do bairro Lago Azul, apontado pela administração municipal como o único da cidade que ainda não possui cobertura asfáltica total.

A obra já está em fase de licitação e atende uma demanda histórica dos moradores da região, que aguardam há anos pela melhoria da infraestrutura local.