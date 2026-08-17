São Paulo terá calor de 34°C e tempo seco nesta semana – 17/08/2026 – Cotidiano

Estados do Sudeste e do Centro-Oeste têm expectativa de dias quentes, com temperaturas acima de 30°C ao menos até a próxima quinta-feira (20).

Na cidade de São Paulo, por exemplo, previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que os termômetros podem chegar a 31°C nesta segunda-feira (17) na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial do munnicípio.

A temperatura deve subir gradualmente ao longo dos dias e poderá chegar a 34°C na quinta-feira. As mínimas tendem a oscilar entre 15°C e 20°C.

A agência Climatempo afirma que nesta semana uma onda de calor deve se espalhar pelo país, quando a temperatura fica acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

Na semana passada, meteorologistas apontaram que havia a possiblidade de um veranico, principalmente no estado de São Paulo, quando a temperatura ficaria acima da média por três dias.

Em seu site, a Climatempo afirma que essa onda de calor será formada por causa de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. Isso vai provocar um bloqueio atmosférico que impedirá a entrada de ar frio de origem polar no país.

No interior de São Paulo, o calor deve ser ainda maior. Em Presidente Prudente, a cerca de 560 km da capital paulista, no oeste do estado, durante a semana a máxima promete oscilar entre 35°C e 36°C, diz a previsão do tempo do Inmet.

No litoral paulista, a semana começa com tempo mais ameno, na comparação com o restante do estado. A previsão de máxima para o Guarujá, na Baixada Santista, é de 27C. Mas na terça pode subir para 35°C.

O Inmet aponta previsão semelhante para o litoral norte de São Paulo.

Como não há expectativa de chuva, o tempo deverá ficar seco e com baixa umidade relativa do ar.

Neste domingo, a Defesa Civil estadual chegou a emitir quatro alertas por celular para regiões com baixa umidade do ar.

Segundo a OMS (Organização Muncdial da Saúde), índices abaixo de 60% são prejudiciais à saúde humana.

Conforme a Defesa Civil, o tempo seco pode causar ressecamento das vias respiratórias e desconforto, além de agravar problemas respiratórios.

“A orientação é manter-se bem hidratado e evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente nos períodos de maior calor”, diz.

O órgão recomenda atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que podem ser mais sensíveis aos efeitos do tempo seco.