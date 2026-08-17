Fuvest: abre inscrições para vestibular 2027 da USP – 17/08/2026 – Educação

A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da USP, abre às 12h desta segunda-feira (17) as inscrições para o vestibular de 2027. Ao todo, serão oferecidas 8.147 vagas nos cursos de graduação. Os candidatos poderão se inscrever até as 12h de 9 de outubro, pelo site da fundação. A taxa é de R$ 228.

Para se inscrever, é necessário informar CPF, documento de identidade com foto e assinatura, endereço de email e enviar uma foto recente. O candidato deve escolher uma carreira e indicar até quatro cursos dentro dela, por ordem de prioridade.

A primeira fase será aplicada em 1º de novembro. A segunda etapa ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro. O calendário foi ajustado para evitar conflito com as datas de outros processos seletivos nacionais.

Essa edição marca a implementação das mudanças anunciadas em dezembro do ano passado. O número de questões de múltipla escolha da primeira fase cai de 90 para 80, sem alteração no tempo total de prova, que continua sendo de cinco horas.

Segundo a fundação, a redução amplia o tempo disponível para que os candidatos leiam e reflitam sobre cada questão. A prova também terá, assim como no ano passado, perguntas que relacionam conteúdos de diferentes áreas do conhecimento.

O novo formato foi testado nos dois simulados realizados pela Fuvest ao longo deste ano. Em entrevista à Folha, o diretor-executivo da fundação, Gustavo Monaco, diz que houve menos candidatos no que ele chama de “ponto de tensão”, o momento final da prova em que estudantes tentam completar o gabarito às pressas, chutando alternativas.

“A sensação é de que os estudantes tiveram condições de ler e refletir sobre as 80 questões”, disse.

As provas serão realizadas em 30 cidades paulistas. Como novidade desta edição, o vestibular também será aplicado em Fortaleza (CE).

Segundo Monaco, a escolha da capital cearense levou em conta sua localização, que facilita o acesso de candidatos da região Nordeste e também de parte da região Norte. O desempenho de candidatos do Ceará em vestibulares e o número de inscritos do estado também foram considerados na decisão.

Nesta edição, os cinco cursos com maior número de vagas são:

letras, com 311 vagas no período noturno e 308 no matutino;

direito, em São Paulo, com 171 vagas no noturno e 164 no matutino;

engenharia agronômica, em Piracicaba, com 146 vagas em período integral;

medicina, em São Paulo, com 128 vagas em período integral;

arquitetura e urbanismo, no campus Butantã, com 109 vagas.

Das 8.147 vagas oferecidas neste ano, 4.888 são destinadas à ampla concorrência, 2.053 a candidatos egressos de escolas públicas e 1.206 a estudantes de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI). A universidade também prevê recursos específicos para as diferentes modalidades de reserva de vagas.

A lista de leituras obrigatórias também mudou em relação ao vestibular de 2026. Duas obras foram substituídas para a edição deste ano.

“Geografia“, da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen, entra no lugar de “O Cristo Cigano”, da mesma autora. Já “A paixão segundo G.H.“, de Clarice Lispector, substitui “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles.

A Fuvest também oferece carreiras de treinamento para quem ainda não concluiu o ensino médio, chamados de treineiro. A modalidade é destinada exclusivamente a candidatos que não tenham terminado nem vão terminar o ensino médio ou equivalente até o fim de 2026

As vagas de treineiro são apenas simulações e não dão direito à matrícula na universidade, mesmo que o candidato obtenha uma boa nota.

COMO FUNCIONA O VESTIBULAR DA USP?

Na primeira fase da Fuvest, serão 80 questões de múltipla escolha, com questões interdisciplinares, que podem reunir, por exemplo, conceitos de biologia e química. Já na segunda etapa, o candidato faz redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia, e 12 questões específicas, conforme a carreira escolhida, no segundo.

COMO É A REDAÇÃO DA FUVEST?

A redação seguirá o modelo adotado na edição mais recente do exame, com duas propostas de texto, das quais o candidato deve escolher uma para desenvolver. Na última edição, a proposta dissertativo-argumentativa foi “O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado”. Já a proposta alternativa pedia uma carta dirigida a uma pessoa fictícia que havia acusado o candidato, injustamente, de um comportamento moralmente condenável, expondo os motivos para conceder ou negar o perdão.

QUEM PODE SE INSCREVER?

Qualquer pessoa que já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2026, no Brasil ou no exterior, pode participar. Também há carreiras de treinamento para quem quer apenas conhecer o exame, mas não vai concorrer a uma vaga na USP.

QUAIS CAMPI DA USP RECEBEM ALUNOS PELO VESTIBULAR?

A USP está presente nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

QUAIS SÃO OS LOCAIS DE PROVA?

Região Cidades

Metropolitana Barueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Taboão da Serra

Litoral e Interior Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taubaté

Outros estados Fortaleza (CE)







Sim. A partir de 17 de agosto, quem precisa de condições especiais para fazer a prova pode solicitar esse suporte à Fuvest. Os recursos disponíveis incluem tempo adicional, acesso para cadeira de rodas, prova em braile, permissão para uso de aparelho auditivo próprio, prova com letras ampliadas, entre outras adaptações de acessibilidade.

QUAIS SÃO AS LEITURAS OBRIGATÓRIAS?

CALENDÁRIO DA FUVEST