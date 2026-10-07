France suspende uso de granadas atordoantes após adolescente perder a mão em protestos estudantis

Laurent Nuñez pediu pausa no uso das granadas enquanto investigações apuram incidente em Lens; há versões conflitantes de autoridades e estudantes.

Suspensão e investigações

Nuñez afirmou à rádio RTL que o órgão de fiscalização policial IGPN abriu 18 investigações para apurar se a atuação das forças foi “proporcional” durante as manifestações. Autoridades dizem que o jovem teria pego uma granada que então explodiu; estudantes afirmam que ele foi atingido diretamente após um agente disparar. A granada mencionada é descrita na reportagem como uma chamada “anti-encirclement grenade”.

Contexto dos protestos

As manifestações, que começaram em meados de setembro, envolveram inicialmente alunos do ensino médio e se espalharam para pais, universitários e sindicatos. Mais de 500 escolas ficaram total ou parcialmente fechadas na manhã de quarta‑feira. O Ministry da Educação, Édouard Geffray, disse à Assembleia Nacional que 24 escolas foram incendiadas ou vandalizadas a ponto de ficarem fechadas por várias semanas, afetando 30 mil alunos, conforme a BBC.

Feridos, prisões e outras ocorrências

Segundo o ministério do Interior, centenas de milhares de pessoas foram às ruas na terça‑feira; nesse dia foram registradas 488 prisões e 43 membros das forças de segurança ficaram feridos. Desde o início dos protestos, o primeiro‑Ministry Sébastien Lecornu informou que 215 alunos, 85 funcionários e 715 policiais já haviam sido feridos, e o ministério contabilizou mais de 6.500 detenções ou abordagens.

A reportagem também relata outros episódios: um jovem de 14 anos foi atingido no rosto por uma granada de gás lacrimogêneo e, segundo seu advogado, perdeu vários dentes e sofreu fratura na mandíbula — um policial foi indiciado nesse caso. Um adolescente de 16 anos teve ferimento grave na mão em Estrasburgo ao manusear um rojão. Em Belfort, promotores abriram investigação por tentativa de homicídio depois que um estudante de 17 anos disse ter sido mantido com a cabeça debaixo d’água durante uma prisão; relatos franceses indicam que o jovem foi acusado de agressão agravada.

Reações

Grupos estudantis e organizações têm criticado o emprego de força contra adolescentes. Por outro lado, o President Emmanuel Macron reuniu‑se em caráter de urgência com ministros, e sindicatos estudantis anunciaram nova rodada de protestos para quinta‑feira, segundo a BBC.