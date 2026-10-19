Aposta de Porecatu acerta 15 números da Lotofácil e fatura R$ 445.386,24

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Segundo o G1, uma aposta simples feita em Porecatu, cidade do norte do Paraná com pouco mais de 11,1 mil habitantes, acertou as 15 dezenas do concurso 3807 da Lotofácil, sorteado na manhã deste domingo (18).
O jogo mínimo, de 15 números, custou R$ 3,50 e rendeu R$ 445.386,24; o prêmio foi dividido entre três Aposta vencedoras, incluindo outras duas do interior de São Paulo.
A aposta vencedora foi registrada na lotérica Pontes, em Porecatu. Os números sorteados foram:
O próximo sorteio está Previsão para a noite desta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 2 milhões, segundo o G1.
segundo G1, na Lotofácil o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre 25 disponíveis; a aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50. É possível Aposta em casas Loterias ou pela internet, nos canais oficiais das loterias.