Aposta de Porecatu acerta 15 números da Lotofácil e fatura R$ 445.386,24

Aposta simples em Porecatu (PR) acertou as 15 dezenas do concurso 3807; prêmio de R$ 445.386,24 foi dividido com duas Aposta de SP. Próximo sorteio é segunda (19) com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Segundo o G1, uma aposta simples feita em Porecatu, cidade do norte do Paraná com pouco mais de 11,1 mil habitantes, acertou as 15 dezenas do concurso 3807 da Lotofácil, sorteado na manhã deste domingo (18).

O jogo mínimo, de 15 números, custou R$ 3,50 e rendeu R$ 445.386,24; o prêmio foi dividido entre três Aposta vencedoras, incluindo outras duas do interior de São Paulo.

Como foi a aposta

A aposta vencedora foi registrada na lotérica Pontes, em Porecatu. Os números sorteados foram:

01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

Resultado e rateio

3 Aposta acertaram 15 números e receberam R$ 445.386,24 cada;

341 Aposta acertaram 14 números e receberam R$ 1.173,70 cada;

10.878 Aposta acertaram 13 números e receberam R$ 35 cada;

115.002 Aposta acertaram 12 números e receberam R$ 14 cada;

548.026 Aposta acertaram 11 números e receberam R$ 7 cada.

Próximo sorteio e informações sobre a Lotofácil

O próximo sorteio está Previsão para a noite desta segunda-feira (19), com prêmio estimado em R$ 2 milhões, segundo o G1.

segundo G1, na Lotofácil o apostador escolhe entre 15 e 20 números entre 25 disponíveis; a aposta simples, de 15 números, custa R$ 3,50. É possível Aposta em casas Loterias ou pela internet, nos canais oficiais das loterias.