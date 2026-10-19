Prefeitura de Curitiba abre PSS com 243 vagas temporárias e salários de até R$ 14.091,60

Inscrições pelo Instituto AOCP vão até 5 de novembro; são 208 vagas para Agente administrativos, 26 para contadores e 9 para Engenheiro civis, segundo o G1.

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições nesta segunda-feira (19 de outubro de 2026), às 9h, para um processo seletivo simplificado (PSS) com 243 vagas temporárias. Os salários variam de R$ 3.027,73 a R$ 14.091,60, segundo o G1.

Do total, 208 vagas são para Agente administrativos, 26 para contadores e nove para Engenheiro civis. As contratações estão previstas para começar em janeiro de 2027.

Como se inscrever

As inscrições são feitas pela internet no site do Instituto AOCP até as 23h59 do dia até 5 de novembro de 2026. A taxa de inscrição custa R$ 50 e os candidatos precisam ter cadastro no sistema e-Cidadão da prefeitura. Os editais correspondentes às funções estão disponíveis no site do Instituto AOCP, com documentos atualizados pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal após impugnações.

Cronograma

19 de outubro de 2026: abertura das inscrições;

21 de outubro de 2026: prazo final para solicitar isenção da taxa;

5 de novembro de 2026: encerramento das inscrições e divulgação do resultado dos pedidos de isenção;

12 de novembro de 2026: divulgação das inscrições deferidas;

23 de novembro de 2026: convocação para a prova de títulos;

8 de dezembro de 2026: resultado preliminar da prova de títulos;

17 de dezembro de 2026: resultado preliminar e classificação;

5 de janeiro de 2027: resultado final após recursos.

O PSS prevê contratações temporárias. Paralelamente, a prefeitura também realiza um concurso público para as mesmas três carreiras, segundo G1.