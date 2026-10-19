Neymar revela que quase disputou Mundial de Clubes pelo Fluminense

Neymar Mundial Fluminense: após vitória do Santos sobre o Fluminense, atacante disse ter conversado com presidente e Renato Gaúcho, mas não estava em condição física para disputar o Mundial, segundo Agência Estado.

Neymar afirmou que esteve próximo de defender o Fluminense no Mundial de Clubes, mas que sua condição física na época impediu a participação. A declaração foi registrada pela Agência Estado em reportagem Publicado pela CGN.

O comentário do atacante ocorreu após a partida em que o Santos levou a melhor sobre a equipe carioca. Além da revelação sobre o Mundial, Neymar falou sobre o desempenho da equipe e agradeceu o apoio da torcida.

Conversa com dirigentes e decisão pela não participação

Segundo a Agência Estado, Neymar contou que teve “uma conversa com o presidente, com o Renato Gaúcho, na época” e que esteve perto de jogar o Mundial pelo Fluminense. Na avaliação do jogador, porém, “não estava em um momento bom fisicamente” e, por isso, não participou: “Acho que se eu jogasse, não ajudaria tanto quanto eu queria. Acabou não acontecendo”.

Avaliação do jogo contra o Fluminense

Sobre a partida, o atacante afirmou que o Santos dominou o confronto mesmo após sair atrás no placar. Neymar disse que o Fluminense teve poucas oportunidades e que os visitantes passaram a controlar o jogo especialmente no segundo tempo: “Acho que a gente teve um bom jogo desde o começo, eles tiveram duas chances, a do gol e uma outra. Depois, dominamos, tivemos o controle do jogo. No segundo, nem se fala.”

Carinho da torcida

Na saída para o vestiário, Neymar agradeceu as manifestações dos torcedores e comentou a quantidade de pedidos de fotos e cumprimentos. Ele afirmou tentar atender o público, embora nem sempre seja possível: “Muito feliz, agradeço muito o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente, obrigado! Infelizmente, não dá para cumprimentar e nem tirar foto com todo mundo, mas tento fazer sempre o máximo”, conforme divulgado pela Agência Estado.