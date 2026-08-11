Aposta em Toledo acerta as 15 dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 530 mil

Oito apostas dividem prêmio de R$ 530 mil da Lotofácil, incluindo uma do Paraná

Uma aposta simples realizada em Toledo, no interior do Paraná, acertou os 15 números sorteados no concurso 3758 da Lotofácil e garantiu um prêmio no valor de R$ 530.611,74. O sorteio aconteceu na noite de segunda-feira (11).

Segundo informações disponíveis, a aposta foi feita por meio de um canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Ao todo, outras sete apostas também acertaram todos os números e receberam o mesmo valor.

Números sorteados e premiação detalhada

Os números contemplados foram: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24 e 25.

Além dos vencedores do prêmio principal, a Lotofácil registrou outros acertos nas faixas secundárias:

5.236 apostas acertaram 14 números, ganhando R$ 1.273,59 cada;

19.111 apostas com 13 acertos receberam R$ 35,00;

197.208 apostas com 12 acertos levaram R$ 14,00;

197.208 apostas com 11 acertos ganharam R$ 7,00.

Próximo sorteio e regras do jogo

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para esta terça-feira (11), com o prêmio estimado em R$ 2 milhões. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 21h, horário de Brasília.

Para participar, os apostadores devem marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Ganha algum prêmio quem acertar de 11 a 15 números. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet, incluindo o internet banking da Caixa ou pelo site oficial das Loterias.

Perguntas frequentes

Qual foi o valor do prêmio para a aposta ganhadora de Toledo?

Cada uma das oito apostas que acertaram os 15 números recebeu R$ 530.611,74.

Quando será realizado o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio ocorrerá na terça-feira, dia 11, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quais são as formas de apostar na Lotofácil?

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, via internet banking da Caixa Econômica Federal ou pelo site das Loterias.