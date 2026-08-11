Tribunal sírio condena Assad à morte por crimes de guerra – 11/08/2026 – Mundo

Um tribunal da Síria condenou nesta terça-feira (11) o ditador deposto Bashar al-Assad à morte, à revelia, após considerá-lo culpado das acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra civil do país.

A decisão contra Assad é a primeira sob as autoridades de transição, que neste ano começaram a julgar integrantes do antigo governo, tanto presencialmente quanto à revelia. O ditador deposto fugiu da Síria rumo à Rússia quando, em dezembro de 2024, rebeldes comandados pelo novo líder sírio, Ahmed al-Sharaa, tomaram Damasco e encerraram seu regime, após mais de uma década de guerra civil que começou como um levante popular.

Ele está em Moscou atualmente.

Assad Atif Najib, ex-funcionário do regime Assad, também foi condenado por crimes contra a humanidade cometidos quando chefiava a segurança política na província de Daraa, berço do levante de 2011 no país.

O tribunal considerou Najib, primo do líder deposto e preso em janeiro do ano passado, culpado de crimes que incluem assassinato, homicídio doloso de crianças menores de 15 anos e tortura que resultou em morte.

Os atos atribuídos a ele constituem crimes contra a humanidade, afirmou o tribunal ao impor a pena mais severa, que é a pena de morte.

A guerra civil na Síria matou centenas de milhares de pessoas e deslocou milhões desde 2011, levando cerca de 5 milhões a buscar refúgio em países vizinhos. A queda do regime da família Assad —integrante da minoria alauíta e no poder havia 54 anos, com Bashar e antes com seu pai, Hafez— e o fim dos combates abriu caminho para o retorno gradual da população ao país.

No entanto, o país ainda está fragmentado e tenta encontrar estabilidade e se recuperar após anos de guerra civil. No pós-Assad, centenas de pessoas foram mortas em episódios de violência sectária que provocaram novos deslocamentos e alimentaram a desconfiança de minorias em relação ao governo de Sharaa, que ainda luta para restabelecer a autoridade de Damasco em todo o território.