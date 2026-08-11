Motorista de 20 anos morre em acidente entre Audi e caminhão na PR-090 em Piraí do Sul

Eduardo Samuel da Silva, de 20 anos, morreu após um acidente entre um Audi e um caminhão na PR-090, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, no final da tarde de domingo (9). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem dirigia o carro no sentido Ventania quando colidiu transversalmente com o veículo de carga que seguia na direção contrária.

O caminhoneiro, de 35 anos, não sofreu ferimentos, e as circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades. Eduardo, natural de Piraí do Sul, trabalhava como ajudante de produção e foi sepultado na tarde de segunda-feira (10) no cemitério municipal da cidade.

Detalhes do acidente na rodovia PR-090

O acidente ocorreu por volta das 16h10 no km 156 da rodovia, próximo ao entroncamento com a PR-239. De acordo com a PRE, o impacto foi transversal, momento em que o Audi colidiu com o caminhão que trafegava no sentido oposto. A batida resultou na morte imediata do jovem motorista.

Informações sobre a vítima e sepultamento

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Estadual tinha informado que Eduardo tinha 21 anos, mas o serviço funerário esclareceu que ele completou 20 anos em abril deste ano. Ele atuava como ajudante de produção em sua cidade natal e foi sepultado no cemitério municipal de Piraí do Sul, onde vivia.

Investigação em andamento

As causas e circunstâncias exatas do acidente estão sob apuração pela Polícia Rodoviária Estadual. O caminhoneiro envolvido não sofreu ferimentos e permanece disponível para prestar esclarecimentos às autoridades.

Perguntas frequentes

Qual a idade correta do motorista que morreu no acidente?

Eduardo Samuel da Silva tinha 20 anos, conforme consta no serviço funerário, embora inicialmente a PRE tenha informado 21 anos.

Onde ocorreu o acidente?

A colisão aconteceu no km 156 da rodovia PR-090, próximo ao entroncamento com a PR-239, em Piraí do Sul.

O caminhoneiro sofreu ferimentos?

Não, o caminhoneiro de 35 anos não se feriu no acidente.