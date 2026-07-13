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App mostra nota de postos de combustível e permite denunciar irregularidades

App mostra nota de postos de combustível e permite denunciar irregularidades

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App mostra nota de postos de combustível e permite denunciar irregularidades
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

Motoristas podem conferir a qualidade de postos de combustíveis em todo o Brasil por meio de um aplicativo lançado nesta segunda-feira (13). A plataforma permite também fazer denúncias de irregularidades diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

As informações são da Agência Brasil.

O app “ANP com VC – Postos” está disponível para download e permite buscar estabelecimentos próximos ou navegar por um mapa virtual. Todos os postos recebem notas de zero a cinco, baseadas no histórico de fiscalizações dos últimos cinco anos.

As vistorias avaliam qualidade do combustível, precisão das bombas e prática de preços abusivos. Quanto mais recente uma punição, maior o peso negativo na nota final. No mapa, os postos aparecem em cores que variam do vermelho (nota zero) ao verde (nota cinco).

O aplicativo exibe dados como endereço, CNPJ, número de fiscalizações recebidas, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas. É possível saber também qual empresa fornece o combustível vendido pelo posto.

Segundo a ANP, a informação aumenta a transparência, já que postos com marca comercial de uma distribuidora podem vender produto de outro fornecedor, como usinas de etanol ou outras distribuidoras, desde que informem claramente ao consumidor.

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Corinthia Mes

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