A Polícia Civil de Iretama cumpriu, nesta terça-feira (09), um mandado de prisão contra um homem investigado pela prática de violência doméstica.

De acordo com a corporação, a ação reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo a proteção das vítimas, o cumprimento das decisões judiciais e a responsabilização dos autores.

A Polícia Civil destaca a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Segundo a instituição, o silêncio protege o agressor, enquanto a denúncia pode salvar vidas.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo número 181.

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