Apreensão de 680 quilos de maconha em Umuarama

Uma ação integrada entre equipes da Polícia Militar do Paraná e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 680 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (18), em Umuarama, no noroeste do estado.

A operação contou com a atuação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), do Comando de Aviação da Polícia Militar (COMAV) e da Receita Federal.

As equipes realizavam buscas na região após receberem informações sobre um veículo que estaria sendo utilizado para o transporte de uma grande quantidade de entorpecentes.

Durante as diligências, a aeronave Falcão localizou o veículo suspeito em um distrito do município e repassou as informações às equipes que atuavam em solo.

Ao perceber a presença da aeronave, o condutor tentou fugir em alta velocidade. Após o acompanhamento, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé por áreas residenciais.

Com o apoio das equipes do BPFron, um adolescente de 17 anos foi localizado e apreendido.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de 680 quilos de maconha. A droga, o automóvel e o adolescente foram encaminhados para os procedimentos legais.

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