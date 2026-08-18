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Apreensão de 680 quilos de maconha em Umuarama
Uma ação integrada entre equipes da Polícia Militar do Paraná e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 680 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (18), em Umuarama, no noroeste do estado.
A operação contou com a atuação do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), do Comando de Aviação da Polícia Militar (COMAV) e da Receita Federal.
As equipes realizavam buscas na região após receberem informações sobre um veículo que estaria sendo utilizado para o transporte de uma grande quantidade de entorpecentes.
Durante as diligências, a aeronave Falcão localizou o veículo suspeito em um distrito do município e repassou as informações às equipes que atuavam em solo.
Ao perceber a presença da aeronave, o condutor tentou fugir em alta velocidade. Após o acompanhamento, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé por áreas residenciais.
Com o apoio das equipes do BPFron, um adolescente de 17 anos foi localizado e apreendido.
Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de 680 quilos de maconha. A droga, o automóvel e o adolescente foram encaminhados para os procedimentos legais.
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