Sua corrida pode ser mais simples, econômica e segura. 🚗✨

Com o Siga Já Passageiros, você acompanha a chegada do motorista em tempo real, vê o valor da corrida, conta com carros limpos e confortáveis e ainda pode escolher opções pensadas para sua segurança. 💖🖤

💰 Corridas a partir de R$ 11,80*

📍 Acompanhamento em tempo real

✨ Carros limpos e cheirosos

🎥 Categoria Carros com Câmeras

👩 Categoria Mulher

Chega de chamar corrida no escuro. Escolha saber quem está chegando até você.

🌐 Acesse: sigajapassageiros.com.br

📲 Compartilhe este carrossel com quem ainda não conhece o Siga Já!

Chame sua corrida agora: sigajapassageiros.com.br

📞 Central de Corridas: (44) 98825-4601

👉 @sigajapassageiros

#SigaJá #SigaJáPassageiros #MobilidadeUrbana

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes