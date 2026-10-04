Argentina atropela Burkina Faso: 7 a 0 em ‘treino de luxo’ em Buenos Aires

Com cinco gols no primeiro tempo e 11 mudanças, a seleção de Lionel Scaloni venceu por 7 a 0 no Monumental de Núñez; Messi está fora e se prepara para despedida

De acordo com a Agência Estado, Publicado no CGN, a seleção argentina goleou Burkina Faso por 7 a 0 na noite de sábado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em partida válida pela Data Fifa. A equipe anfitriã marcou cinco gols apenas no primeiro tempo e controlou a partida do início ao fim.

O jogo também serviu como preparação para a despedida de Lionel Messi da seleção, já programada para a próxima terça-feira contra o Benin: Messi não atuou neste amistoso e chegou a Rosário em seu jato particular na sexta-feira, segundo CGN.

Como aconteceu a goleada

Segundo a Agência Estado, o placar foi construído rapidamente: aos três minutos, Giay foi derrubado na área e Lautaro Martínez converteu no rebote após defesa parcial do goleiro Guira. Aos oito, um chute cruzado de Julián Martínez levou Diallo a empurrar a bola para as próprias redes. Prestianni e outros jogadores ampliaram o placar, e, ainda no primeiro tempo, Nico Paz e Julián Álvarez fizeram o quarto e o quinto gols, respectivamente.

No segundo tempo, Lautaro Martínez tocou para Mastantuono marcar o sexto aos 11 minutos. Já nos acréscimos, Simeone completou a goleada e fechou o placar em 7 a 0. A Argentina finalizou 16 vezes no primeiro tempo, contra apenas duas tentativas dos visitantes; o goleiro Dibu Martínez foi descrito como espectador de luxo.

Chegada conturbada de Burkina Faso

O confronto chegou a ficar em risco após o cancelamento do voo original da seleção de Burkina Faso. A delegação desembarcou no aeroporto de Ezeiza com pouco mais de cinco horas antes do confronto, segundo a Agência Estado, e mesmo assim foi a campo para o amistoso.

Rodagem do elenco e objetivos

Lionel Scaloni promoveu 11 alterações ao longo da partida, com o objetivo de testar novos jogadores visando o novo ciclo até 2030, conforme relatado pela reportagem. A estratégia de rodagem reduziu o ritmo no segundo tempo, mas não impediu a vitória ampla da Argentina.